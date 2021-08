La Contrade delle Favole nel Borgo medioevale di Quaglietta in Irpinia

Anche quest’anno si terrà “Il Borgo delle Favole”, un percorso storico-fantastico promosso nella zona dell’Albergo diffuso di Quaglietta a Calabritto in Irpinia, per una seconda edizione di un simpatico medieval fantasy sul fiume Sele

Da sabato 7 a domenica 22 agosto 2021 dalle 17.00 a mezzanotte, si terrà la seconda edizione de “Il Borgo delle Favole” il percorso storico-fantastico per bambini e famiglie promosso da “Ma dove vivono i cartoni?” nell’Albergo diffuso di Quaglietta a Calabritto in Irpinia, in sinergia con la “Pro Loco Acquae Electe” e con il patrocinio del Comune di Calabritto.

La Contrade delle Favole presenterà quest’anno tre zone storiche animate da principesse, cavalieri, eroi marini e fantastici maghi della saga di Harry Potter in combutta con la terrificante contrada popolata dai malvagi. La trama più avvincente delle favole di tutti i tempi in un viaggio immersivo e inedito, lungo uno dei borghi medioevali più belli d’Italia sormontato da un incantato castello normanno.

Uno spettacolo tutto nuovo nel borgo delle favole

E quest’anno i partecipanti troveranno uno spettacolo completamente nuovo per far vivere ai visitatori un’esperienza indimenticabile, con spettacoli teatrali e musicali, performances live, momenti ludico-educativi e di scoperta turistica nel borgo le cui prime tracce risalgono al 1140 con il feudo “Robertus de Quallecta” fino al castello arroccato, a 500 metri di altezza alle pendici del Monte Cervialto, che pare sia stato presidio dei Longobardi.

E in questo scenario incantato e fantastico dal 7 al 22 agosto, dalle 17.00 a mezzanotte, si snoderà la fantastica avventura de “Il Borgo delle Favole”.

La contrada delle Favole: uno spettacolo in tutto il borgo

La struttura dell’evento prevede la divisione del Borgo in quattro contrade: Principesse, Mare, Magia e Malvagi. Attorno a questi punti fissi in cui i personaggi principali, con la partecipazione dei visitatori, daranno vita a vere e proprie avventure fantastiche, si svilupperanno spettacoli ed esibizioni dal tema medioevale.

Nella contrada delle principesse si potrà partecipare alle avventure di Biancaneve, Aurora, Raperonzolo e tanti altri; in quella dedicata agli eroi del mare ci si imbatterà nella Sirenetta, nel Re Tritone e in tanti altri personaggi emersi dai fondali marini.

In quella della Magia si potranno incontrare maghi e streghe come Mago Merlino ed Harry Potter&Company. E in quella dei Malvagi si troveranno personaggi come Capitan Uncino, Crudelia ed Ursula che i bambini, con l’aiuto degli eroi delle favole e con le proprie famiglie, potranno sconfiggere.

Non mancheranno quest’anno due esperti falconieri che si esibiranno con falchi, gufi e prestigiosi rapaci ripercorrendo una delle abilità maggiormente diffuse nel Medioevo. Chicca di quest’anno, inoltre, la moneta del Borgo delle Favole e cioè il “fiabino” che avrà un ruolo fondamentale nella esilarante avventura.

Il Borgo Delle Favole: prezzi, orari e date

Quando: Dal 7 al 22 agosto 2021 dalle 17.00 alle 24.00.

Dal 7 al 22 agosto 2021 dalle 17.00 alle 24.00.

: ore 17/18/19/20 Dove: Borgo di Quaglietta a Calabritto (Av)

Borgo di Quaglietta a Calabritto (Av) Come si arriva : Autostrada Salerno-Reggio Calabria uscire a Contursi Terme e proseguire per 10 km Strada Statale 91 che dista 3 km dal bivio di Calabritto

: Autostrada Salerno-Reggio Calabria uscire a Contursi Terme e proseguire per 10 km Strada Statale 91 che dista 3 km dal bivio di Calabritto Prezzo biglietto: euro 10 adulti e bambini – acquisto dei ticket alla biglietteria in loco

euro 10 adulti e bambini – acquisto dei ticket alla biglietteria in loco Contatti e informazioni: Evento ufficiale

