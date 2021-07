Cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah: aperitivo e cena al tramonto

Torna il cinema sulla spiaggia del Nabilah con proiezioni di film cult, aperitivo e cena in riva al mare. Il prossimo appuntamento è per sabato 31 luglio 2021

Un nuovo appuntamento con il cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli sempre nel fantastico Nabilah Beach Club. Anche questo fine settimana un film cult per una fantastica rassegna cinematografica che consentirà di godersi film straordinari comodamente rilassati su sedie a sdraio e lettoni, grazie ad un maxi schermo sulla spiaggia.

Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 31 luglio 2021 e si potrà assistere alla proiezione prenotando un aperitivo o una cena sul mare. Ma non finisce qui perché dopo il film la serata continua con Dj Set di artisti locali ed internazionali.

Sabato 31 Luglio 2021: Il programma del cinema sotto le stelle

Prenotando un aperitivo o una cena à la carte in riva al mare si potrà assistere alle proiezioni in programma a partire dalle 21.00. La serata poi continua, sempre sulla spiaggia, con la musica di grandi Dj del Nabilah.

La rassegna cinematografica quest’anno sarà leggera con film cult dagli anni 80 ai giorni nostri. Film come I GOONIES, Zooolander, Paura e Delirio a Las Vegas saranno proiettati nel magico scenario del promontorio di Torregaveta, vero e proprio set cinematografico naturale, con le sue splendide vestigia romane.

La prossima proiezione si svolgerà sabato 31 luglio con il film cult Zoolander scritto, diretto e interpretato da Ben Stiller e al cui termine si potrà godere della musica del duo Marvin & Guy

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è un concept unico nel suo genere: è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, un giardino sul mare, con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale; è un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin; è anche un cocktail bar che guarda il tramonto e set unico per eventi memorabili.

Cinema sulla spiaggia: il film del 31 luglio 2021

Sabato 31 luglio 2021 torna il Sun B-eat in forma completa. Dal mattino fino a sera potrai stare in spiaggia e beach bar con musica di due colossi nostrani: Cipolletta e Dario Tofano. L’ospite serale sarà il duo Marvin & Guy.

A pochi passi del beach bar ci sarà il Sun Cinema sotto le stelle, direttamente sulla spiaggia con il film Zoolander scritto, diretto e interpretato da Ben Stiller.

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

