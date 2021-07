Le navi Amerigo Vespucci e Palinuro si incontrano e navigano assieme nei mari della Campania

© Riccardo Vosa

Le due splendide Navi Scuola della Marina Militare Italiana la nave Vespucci e la nave Palinuro si sono incrociate nelle acque del golfo di Napoli solcando insieme i mari della Campania a vele spiegate: un incontro straordinario e un caloroso omaggio a tutta la Campania e alla città di Napoli, che ospita la nave Vespucci in questi giorni

Anche la nave scuola Palinuro della Marina Militare è nei mari della Campania e pochi giorni fa ha incrociato, a largo dell’isola d’Ischia, l’altra splendida Nave scuola italiana, la Amerigo Vespucci.

I due straordinari velieri hanno solcato il mare assieme a vele spiegate, offrendo una stupenda immagine ai fortunati che erano in zona, passando nel canale tra l’isola di Vivara ed il Castello Aragonese a vele spiegate.

La nave Vespucci ha poi raggiunto Napoli dove dal 22 al 24 luglio 2021 è ormeggiata nel porto di Napoli, sotto Castel Nuovo, il grande Maschio Angioino.

La Nave Palinuro, altra splendida nave scuola a vela della Marina Militare Italiana ha invece proseguito per il Cilento, passando al Largo delle splendide località di cui porta il nome ed è stata avvistata anche al largo di Positano.

Il commento dell’evento sulla pagina facebook della Marina militare

Anche la Marina Militare ha commentato sulla pagina facebook l’incontro, come un omaggio alla Campania, e alla città di Napoli, accompagnandolo da un filmato sulle note di Caruso

“Un incontro straordinario tra #naveVespucci e #navePalinuro, navi scuola della #MarinaMilitare. Le note di “Caruso” in cui risuona un caloroso omaggio a tutta la Campania e alla città di #Napoli, che ospita #naveVespucci ancora per qualche giorno”.

La Nave scuola Palinuro è stata varata 87 anni fa in Francia presso i cantieri navali Dubigeon di Nantes, ed è entrata in servizio per la Marina militare italiana il 16 luglio 1955. E’ una “nave goletta”, armata con tre alberi più l’albero di bompresso e ha come motto “Faventibus Ventis”, ossia “Con il favore dei venti”.

La nave scuola Vespucci fu varata nei cantieri di Castellammare di Stabia a Napoli il 22 febbraio 1931 e tornerà il 9 agosto 2021 a Castellammare di Stabia, per tre giorni, per celebrare il suo 90 compleanno nel porto che ha visto il suo varo. Il suo motto è “Non chi comincia ma quel che persevera”

