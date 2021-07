Ex Base Nato a Bagnoli: 3 giorni di concerti gratuiti a Napoli con gli Almamegretta e tanti altri

Arriva nella ex Base Nato a Bagnoli a Napoli la rassegna Indie, Rock e Dintorni una tre giorni infrasettimanale dedicata alla musica libera con ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, con 20 artisti che si alterneranno nelle tre serate live

Si terrà nella ex Base Nato a Bagnoli a Napoli la rassegna Indie, Rock e Dintorni nei giorni martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 luglio 2021 a partire dalle 19:30 fino a mezzanotte.

I grandi spazi all’aperto della ex base NATO in viale della Liberazione ospiteranno una tre giorni di musica con ingresso gratuito, fino a esaurimento posti disponibili nell’area, che vede la direzione artistica di DJ Uncino.

Parteciperanno una ventina di gruppi e artisti tra cui gli Almamegretta, Fitness Forever, The Rivati, Flo, M’barka Ben Taleb, Speaker Cenzou, Vojago Ft. Marzouk Mejri, K-Conjog, Valderrama 5, Aldolà Chivalà Ft. Sergio Peòn, Peppoh, Gabriella Di Capua, Tartaglia Aneuro, O’iank, Roberta Nasti, Keep It Real, Donix, Dj Uncino, Dj Loonia e Dj Sapiens.

Indie, Rock e Dintorni

Alla ex NATO non ci sarà un festival di quelli stratosferici in stile luna park, ma dei concerti live, spettacoli dal vivo per stare assieme, dopo tanto tempo di musica sui social e in differita. Tutti gli artisti hanno una grande voglia di suonare davanti ad un pubblico sul palcoscenico dell’ex base.

Questo è stato posizionato in modo che la platea di spettatori possa ammirare in prospettiva il promontorio di Posillipo e la silhouette dell’isola di Capri tra musica e natura per stare tranquillamente e in sicurezza assieme ad ascoltare musica dal vivo. A condurre le tre serate sul palco sarà Miss Lady V. Il progetto è coordinato da Ravello Creative L.A.B. srl e finanziato con fondi POC 2014/2020.

Programma delle serate di Indie, Rock e Dintorni

martedì 27 luglio

19.00 – 21.00 DJ Sapiens

21.00 – 21.15 Keep it Real

21.15 – 21.35 O’Iank

21.40 – 22.00 Vojago ft Marzouk Mejri

22.00 – 22.20 Speaker Cenzou

22.30 – 00.00 Almamegretta

mercoledì 28 luglio

19.30 – 20.45 DJ Uncino

21.45 – 21.05 K-Conjog

21.10 – 21.30 PeppOh

21.35 – 21.55 The Rivati

22.00 – 22.25 Tartaglia Aneuro

22.30 – 23.00 Aldolà Chivalà ft. Sergio Peòn

23.05 – 00.00 Fitness Forever

giovedì 29 luglio

19.30 – 21.00 DJ Loonia

21.00 – 21.15 Gabriella Di Capua

21.20 – 21.40 Roberta Nasti

21.40 – 22.00 Donix

22.05 – 22.35 M’Barka Ben Taleb

22.40 – 23.10 Flo

23.15 – 00:00 Valderrama 5

INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento posti disponibili nell’area | info: info@ravellosrl.com

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata