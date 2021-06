3 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 25 al 27 giugno 2021

©fdlphotos

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend di giugno ci saranno in sicurezza delle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con tante passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono quasi proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 27 giugno – Puteoli Tour: “Proiezioni” all’anfiteatro di Pozzuoli e il Macellum

Una passeggiata alla scoperta delle bellezze dell’antica città di Pozzuoli. L’itinerario partirà dall’Anfiteatro Flavio che per dimensioni è il terzo in Italia, subito dopo quello di Capua e ovviamente dopo il Colosseo di Roma. La parziale sepoltura ha preservato dalle distruzioni del tempo e dai saccheggi i sotterranei dell’edificio, intatti nella loro architettura. Attualmente nei sotterranei è presente la mostra “Proiezioni”: immagini proiettate di gladiatori ed una suggestiva ricostruzione dei suoni che dovevano provenire dall’arena popolano in modo evocativo i camminamenti sotterranei, dove gladiatori e belve si preparavano ai combattimenti. Qui sono esposti anche due plastici ricostruttivi della struttura. La mostra prosegue all’esterno dove, sotto le arcate, si susseguono iscrizioni e statue – ad esempio di Traiano e della sorella, Ulpia Marciana – che erano parte della decorazione originaria dell’anfiteatro. La visita proseguirà con una passeggiata al così detto tempio di Serapide, in realtà il Macellum della Puteoli imperiale, che ci racconta attraverso i fori delle sue colonne il fenomeno vulcanico del bradisismo. Alla fine dell’itinerario chi vorrà potrà visitare l’interno del Macellum, da poco aperto al pubblico, con un biglietto aggiuntivo di euro 4,00.

L’evento è curato da SireCoop a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. E’ obbligatorio l’uso della mascherina

Appuntamento : ore 10:15 ingresso dell’Anfiteatro Flavio, Corso Nicola Terracciano 75, Pozzuoli NA

: ore 10:15 ingresso dell’Anfiteatro Flavio, Corso Nicola Terracciano 75, Pozzuoli NA Contributo : euro 10,00 (comprensivo di radioguide) Escluso biglietto di ingresso all’Anfiteatro di euro 4,00

: euro 10,00 (comprensivo di radioguide) Escluso biglietto di ingresso all’Anfiteatro di euro 4,00 Organizzazione : SireCoop Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 392 2863436 – cultura@sirecoop.it

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 392 2863436 – cultura@sirecoop.it Maggiori Informazioni: pagina ufficiale SireCoop

Domenica 27 giugno – Pomeriggio a Villa San Marco e Villa Arianna

Una particolare e splendida visita guidata, alla scoperta delle due più famose ville dell’antica Stabia, vale a dire Villa Arianna e Villa San Marco. Due gioielli campani, meravigliose Ville d’otium romane, affrescati e in buona parte conservate seppellite dalla violenta eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Le ville sono sul ciglio settentrionale del poggio di Varano, una zona ricca di insediamenti con tre ville ritrovate tra cui ‘Villa S. Marco’ che è una delle più grandi tra le ‘villae’ romane a carattere residenziale e occupa una superfice di circa 11.000mq. Poi c’è ‘Villa Arianna’, che è la più antica e che si chiama così per la grande pittura a soggetto mitologico rinvenuta nella parete di fondo del triclinio.

L’evento è curato InsolitArt Tour cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. E’ obbligatorio l’uso della mascherina

Appuntamento : ore 16.30 davanti all’ingresso della Villa (Via Passeggiata Archeologica, Castellammare di Stabia (NA)).

: ore 16.30 davanti all’ingresso della Villa (Via Passeggiata Archeologica, Castellammare di Stabia (NA)). Contributo : 8 euro a persona (per i ragazzi dagli 6 ai 18 anni il costo è di 6 euro – fino a 5 anni gratis).

: 8 euro a persona (per i ragazzi dagli 6 ai 18 anni il costo è di 6 euro – fino a 5 anni gratis). Organizzazione : InsolitArt Tour Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 329 2625153 – 349 3090636 insolitartour@gmail.com

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 329 2625153 – 349 3090636 insolitartour@gmail.com Maggiori Informazioni: pagina ufficiale InsolitArt Tour

Sabato 26 e domenica 27 giugno – Visite guidate gratuite agli scavi di Carminiello ai Mannesi

In questo weekend Sabato e domenica ci sarà un’apertura straordinaria dell’area archeologica di Carminiello ai Mannesi, nel centro storico a Napoli in via Duomo. Per l’occasione ci saranno delle visite guidate, gratuite, che saranno condotte dai volontari del Gruppo Archeologico Napoletano. L’area archeologica di “Carminiello ai Mannesi” si trova in una traversa di via Duomo, poco prima della Cattedrale e vicina a Forcella. Nell’area si trovano importanti resti di epoca romana riferibili ad un grande complesso edilizio di età imperiale con annesso impianto termale e santuario dedicato al culto di Mitra. Una grande area in cui ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C. Le strutture, a carattere monumentale e articolate su più livelli, sono venute in luce a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e sono fra le poche strutture visibili a cielo aperto del centro storico della città.

L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza