Il Castello dei 5 sensi: gli eventi a Castel dell’Ovo per l’Estate 2021

Parte il programma degli eventi di Estate a Napoli 2021 organizzato dal Comune di Napoli e sono noti gli eventi che si terranno nella magica location di Castel dell’Ovo per tutto il periodo estivo.

Il programma completo fino al 15 luglio

Tanti eventi nello storico Castel dell’Ovo il Castello sul mare di Napoli tra le terrazze panoramiche e la storica sala Italia con reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l’infanzia, visite teatralizzate e tanto altro. Eventi, mostre e tour storici-artistici di giorno, e poi al tramonto altre opportunità culturali per chi vuole partecipare a questa speciale manifestazione.

‘Il castello dei 5 sensi’ al Castel dell’Ovo

Una programmazione che si terrà anche ogni sera fino alla fine di luglio con eventi teatrali a cura de Il Pozzo e il Pendolo, musica classica napoletana, laboratori per i più piccoli a cura di Arteteca at work, spettacoli di magia per grandi e piccini, musica da camera, momenti di comicità con Michele Caputo e tanto altro per vivere un’estate speciale nel magico Castello napoletano.

Partecipare agli spettacoli costerà dai 5 ai 20 euro e sarà necessario prenotarsi ai numeri o alle mail indicate. Tutti gli eventi saranno svolti nel pieno rispetto della normativa di emergenza in vigore.

Spettacoli ed eventi di Giugno 2021

martedì 22/6

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work NICOLETTA SOMMELLA cell. 3396169889 – FEDERICA DELLA MONICA cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 19.00 Terrazza dei Cannoni Napoletane. Canzoni, poesie, macchiette Marisa Carluccio, Michele Sibilio, Tommaso Maione, Cinzia Carluccio a cura di: Associazione Culturale Rama info: Mariarosaria Carluccio cell. 3387222542 mail: marisacarluccio@libero.it costo: € 10

giovedì 24/06

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Magie al Castello spettacolo di magie ed illusionismo a cura di: Ring 108 info: mario rosario guarracino cell. 3316916005 mail: info@ring108.org Costo: € 12, ridotto ad € 8 omaggio per persone con disagio

ore 20.00 Sala Italia Musica da camera. Ensemble Cameristico Napoletano a cura di Associazione Hygge info: Fabiano Pappalardo cell. 3393528332 mail: fabianopappalardo@gmail.com costo: €10 euro

venerdì 25/06

ore 19.00 Terrazza dei Cannoni Napoletane. Canzoni, poesie, macchiette Marisa Carluccio, Michele Sibilio, Tommaso Maione, Cinzia Carluccio a cura di: Associazione Culturale Rama info: Marisa Carluccio cell. 3387222542 mail: marisacarluccio@libero.it costo: € 10

sabato 26/06

ore 20.00 Sala Italia Gran varietà a cura di Associazione Primavera info: Giovanni Panachia cell. 3933137982 mail: assoprimavera@libero.it ingresso € 12

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni MagicaMente ….il mare Il vecchio e il mare di H. Hemingway con Paolo Cresta e Carlo Lomanto a cura di: Teatro Il pozzo e il pendolo info: Annamaria Russo tel 0815422088 – 3473607913 mail: , info@ilpozzoeilpendolo.it costo: prevendita online su www.ilpozzoeilpendolo.it €16 intero – €12 ridotto

domenica 27/06

ore 20.00 Sala Italia Gran varietà a cura di Associazione primavera info: Giovanni Panachia cell. 3933137982 mail: assoprimavera@libero.it ingresso € 12

ore 20.00 Terrazza dei cannoni MagicaMente ….il mare Tu, mio di E. De Luca con Nico Ciliberti e Giacinto Piraccio a cura di: Teatro Il Pozzo e il Pendolo info: Annamaria Russo tel 0815422088 – 3473607913 mail:, info@ilpozzoeilpendolo.it costo: prevendita online su www.ilpozzoeilpendolo.it €16 intero – €12 ridotto

martedì 29/06

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work NICOLETTA SOMMELLA cell. 3396169889 – FEDERICA DELLA MONICA cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 20.00 Sala italia ‘E femmene nun se toccano Musica, canto e teatro a cura del M° Renato Di Meo info: Renato Di Meo cell. 3337471730 – 3392849188 mail: info@agoraarte.it Costo: € 10

mercoledì 30/06

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni Neapolitan love song di Luca Sorrento a cura di: P&partners info: Salvatore Palantra tel. 3394747177 mail: lucasorrentofficial@gmail.com Ingresso gratuito

Spettacoli ed eventi dall’1 al 15 luglio 2021

Giovedì 1/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni I concerti dell’accademia Luca Luciano in concerto Luca Luciano clarinetto, Ivano Leva pianoforte a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano info: cell. 3384062898 mail: accademiareale@gmail.com costo: € 15, ridotto € 10

venerdì 2/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Aspettando Napoli in…varietà a cura di: Aps insolitaguida Napoli e teatro lazzari felici info: cell 3389652288 mail: info@lazzarifelici.it costo: €12

sabato 03/07

ore 18.00 e ore 19.30 Sala Italia Gazela, la zia akima e lo spirito della saggezza Regia e coreografia Flavia Bucciero Danzatrici Leila Ghiabi e Elisa Paini a cura di: Con.cor.d.a. / movimento in actor info: 3293907309 movimentoinactor.promozione@gmail.com Costo: € 6; ridotto € 5 fino a 12 anni

ore 20.00 Terrazze dei Cannoni ‘E femmene nun se toccano Musica, canto e teatro a cura di Agorà Arte info: Renato Di Meo cell. 3337471730 – 3392849188 mail: info@agoraarte.it Costo: € 10

domenica 04/07

ore 18.00 e ore 19.30 Sala Italia Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza Regia e coreografia Flavia Bucciero Danzatrici Leila Ghiabi e Elisa Paini ndv a cura di: Con.cor.d.a. / movimento in actor info: 3293907309 movimentoinactor.promozione@gmail.com Costo: € 6; ridotto € 5 fino a 12 anni

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Enrico V | William Shakspeare a cura di: Associazione il Demiurgo info: Francesco Antonio Nappi cell. 3662080108 mail: info.demiurgo@gmail.com Costo: €12

martedì 06/07

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work Nicoletta Sommella cell. 3396169889 – Federica della Monica cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni Nu’tracks Castel dell’Ovo a cura di: Nu’tracks info: Stefano Scopino cell. 3292752620 mail: info@nutracks.it costo: €12

mercoledì 07/07

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12

giovedì 08/07

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12

venerdì 09/07

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni Nu’tracks Castel dell’Ovo a cura di: Nu’tracks info: Stefano Scopino cell. 3292752620 mail: info@nutracks.it costo: €12

sabato 10/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Lascia canta’ concerto di musica della nuova band dei Tara Verde a cura di: Gruppo archeologico Kyme info: Anna Abbate cell. 3343329500 mail: gakyme@libero.it costo: € 15

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12

domenica 11/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni I concerti dell’accademia Collo to Cello in ”Cello tribute” Violencellisti: Francesco Scalzo e Raffaele Sorrentino a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano info: Francesco Scalzo cell. 3392869085 mail: scalzone@libero.it costo: € 15, ridotto € 10

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567 mail: scenamobile@libero.it costo: €12

martedì 13/07

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work Nicoletta Sommella cell. 3396169889 – Federica della Monica cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli Antica info: Patrizia Palmieri cell. t mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

mercoledì 14/07

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli antica info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

giovedì 15/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni I concerti dell’accademia V’adoro pupille Erin Wakerman soprano Ensemble barocco Accademia reale Direttore Giovanni Borrelli a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano info: Giovanni Borrelli cell. 33884062898 mail: accademiareale@gmail.com costo: € 15, ridotto € 10

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli antica info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

Prenotazione Obbligatoria per ogni evento

