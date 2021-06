Visite guidate gratuite a Fescina e alla Villa Rustica di Quarto con osservazioni del cielo

Si potrà scoprire la particolarissima Necropoli di Fescina e la Villa Rustica del torchio a Quarto, due luoghi non molto conosciuti ma molto suggestivi con delle speciali visite guidate che prevedono anche osservazioni del cielo

Due giornate speciali, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2021, ci permetteranno di scoprire, con visite guidate gratuite, le straordinarie bellezze di due posti quasi sconosciuti della Quarto Flegrea: la Necropoli di Fescina e la Villa Rustica del Torchio. In occasione della visita alla Villa Rustica ci saranno anche delle osservazioni del cielo a cura dell’Unione Astrofili Napoletani.

Gli eventi saranno a cura del Gruppo Archeologico Campi Flegrei, associazione molto attiva sul territorio e avranno il Patrocinio morale del Comune di Quarto e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.

Gli eventi si terranno :

Venerdì 18 giugno ore 18,30 necropoli Fescina Visite guidate gratuite – via Brindisi Quarto

Visite guidate gratuite – via Brindisi Quarto Domenica 20 giugno ore 20 Villa Rustica del torchio visite guidate gratuite con osservazione del cielo a cura dell’Unione Astrofili Napoletani – via Masullo Quarto

E’ consigliabile la prenotazione con un sms whatsapp al numero 3888352036 del Gruppo Archeologico Campi Flegrei.

Due luoghi particolari e non conosciuti del territorio Flegreo

Il monumento di Fescina a Quarto, vicino Napoli è un monumento funebre di età romana noto come “Fescina”, che si trova a Quarto all’interno dell’area dei Campi Flegrei nella Necropoli di Via Brindisi. Un luogo particolare da poco riaperto al pubblico, un’area archeologica poco conosciuta, ma ricca di storia romana. Il sito è risultato al primo posto in Campania tra i luoghi del Cuore Fai 2020. Monumento di Fescina

la Villa Rustica del Torchio a Quarto Flegreo si trova in via Masullo ed è una villa, scoperta solo nel 2006, che fu costruita presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C ed è una delle poche dei Campi Flegrei che si presenta in ottime condizioni. La Villa Rustica ha un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con porticato su pilastri e presenta varie fasi costruttive che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C. E’ molto probabile che la villa fosse un centro di produzione di vino, e comunque un luogo dove si svolgeva il commercio di tale prodotto, anche perché in alcuni ambienti della villa sono stati ritrovati un torcularium e una cella vinaria, oltre a un consistente numero di monete. Villa Rustica del Torchio

Maggiori informazioni sulle visite guidate gratuite

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata