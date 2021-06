Gli eventi da non perdere vicino a Napoli e in Campania nel weekend dall’11 al 13 giugno 2021

Tante cose da fare anche vicino a Napoli e in Campania in presenza nel prossimo weekend dall’11 al 13 giugno 2021. Riaperti i musei, i parchi, i cinema e possibili le visite guidate sempre con prudenza. A Napoli e in Campania si riparte con tanti eventi all’aperto e in sicurezza

Riprendono gli eventi in presenza sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli e quelli per bambini e famiglie i segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania.

Gli eventi in presenza da non perdere vicino a Napoli e in Campania

A Positano “Vicoli in Arte” con 100 eventi per tutta l’estate

A Positano la rassegna “Vicoli in Arte” con oltre 100 appuntamenti in ogni angolo della bella cittadina costiera tra arte, cultura, poesia, musica, danza. Prossimo 11 giugno. Vicoli in Arte

Arriva anche a Caserta Dinner in the sky i pranzi e le cene sospesi a 50 metri di altezza

Dal 10 al 13 giugno 2021 arriva anche a Caserta Dinner in the sky, i “mitici” pranzi, cene ed eventi sospesi a 50 metri di altezza. A San Leucio Dinner in the sky

Katia Ricciarelli al Jommelli Cimarosa Festival

Ritorna la grande musica dal vivo ad Aversa dal 5 al 26 giugno 2021 con un festival al chiostro di San Francesco di Aversa e in altri luoghi Jommelli Cimarosa Festival,

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Visitabile di nuovo il particolare Museo Archeologico Romano che si trova al centro di Positano sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Una grande villa romana del I secolo dC

Grotta Azzurra a Capri: come visitarla e prezzi

Riapre il celebre sito marino che si trova a Capri Una grotta che attrae ogni anno tantissimi turisti italiani e stranieri. I prezzi e come visitarla Riapre la Grotta Azzurra

Open Festival: musica, arte e spettacoli gratuiti nei luoghi più belli di Ercolano

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021 Ercolano riapre le sue porte per la III edizione di “Open Festival – Ercolano nei luoghi e nell’arte. Ercolano spettacoli dal vivo

Mutaverso, (La) Fuori Stagione: torna all’aperto il teatro a Salerno

La VI edizione di Mutaverso Teatro a Salerno si svolgerà all’aperto fino al 4 luglio 2021 e si chiamerà (La) Fuori Stagione. Prossimi 10 e 13 giugno. Mutaverso a Salerno

Un’opera di Jorit con Frida Kahlo realizzata alla Reggia Designer Outlet

Jorit ha realizzato un grande dipinto che rappresenta il volto di Frida Kahlo grande artista messicana. Resterà sei mesi e poi sarà venduta per beneficenza. Jorit con Frida Kahlo

Aprono a Forio gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica Giardini la Mortella

Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Carditello Experience: al Real Sito di Carditello tanti eventi a giugno all’aperto

Nuovi itinerari ecoturistici per scoprire la Reggia di Carditello, a piedi e in bici, spettacoli nell’area pic-nic e tanto altro. Gli eventi di giugno. Carditello Experience

La Campania seconda regione in Italia con ben 19 Bandiere Blu

Prima in Italia si conferma la Liguria con 32 località, mentre al secondo posto c’è quest’anno la Campania, con 19 Bandiere blu. Le 19 località in Campania

Riprendono le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

I Musei e i luoghi di Cultura riaperti nelle vicinanze di Napoli e in Campania

Succede vicino a Napoli e in Campania in questo periodo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata