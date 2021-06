4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 4 al 6 giugno 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend d’inizio giugno ci saranno in sicurezza delle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con tante passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono quasi proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 6 giugno – Monte Nuovo Trekking passeggiata sul più giovane vulcano dei Campi Flegrei

Il Monte Nuovo, Oasi Naturalistica ricca di vegetazione e di fauna locale, è uno dei percorsi più suggestivi dei Campi Flegrei : preparati a camminare sul più giovane vulcano flegreo (e a degustare il vino dell’Averno) Morea vi racconterà la storia e l’evoluzione del paesaggio e vi accompagnerà al punto più alto del sentiero dal quale è possibile ammirare uno degli scorci più belli ed emozionanti del territorio, per poi discendere lungo il sentiero che porta al Lago d’Averno, la “Discesa agli Inferi”, considerato dagli antichi come l’ingresso al regno dei morti.

L’evento è curato da Morea Outdoor a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10:30 – luogo comunicato alla prenotazione .

: ore 10:30 – luogo comunicato alla prenotazione . Contributo : Adulti: 15 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro

: Adulti: 15 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro Organizzazione : Morea Outdoor Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 328 1917307 –

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 328 1917307 – Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Morea Outdoor

Sabato 5 giugno – Il Complesso Monumentale Donnaregina a Napoli

Nella giornata di sabato e di domenica pagando il solo biglietto d’ingresso di 6 euro, si potrà partecipare ad una visita guidata (inclusa) con un esperto che ci farà conoscere così tutte le grandi bellezze che ci sono a Donneregina tra la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco. Nel complesso troveremo esposti anche molti dipinti provenienti dalle tante chiese napoletane e dalla Cattedrale. Tra i tanti capolavori non mancano opere di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis.E poi preziosi oggetti liturgici in oro e argento.

L’evento è curato dal Museo Diocesano di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Complesso Monumentale Donnaregina Largo Donnaregina, Napoli Sabato alle ore 10 alle 12 e alle 16. Possibilità di visita anche domenica 6 giugno ore 10 e 12

: Complesso Monumentale Donnaregina Largo Donnaregina, Napoli Sabato alle ore 10 alle 12 e alle 16. Possibilità di visita anche domenica 6 giugno ore 10 e 12 Contributo : 6,00€ adulti comprensive di visite guidate agli orari previsti

: 6,00€ adulti comprensive di visite guidate agli orari previsti Organizzazione : Museo Diocesano Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. – prenotazione obbligatoria: 081 5571365

: Museo Diocesano Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. – prenotazione obbligatoria: 081 5571365 Maggiori Informazioni: – Visite al Complesso di Donnaregina, Museo Diocesano di Napoli

Domenica 6 Giugno – Porto di Napoli: l’ombelico del Mondo!

I ritrovamenti archeologici degli ultimi anni, frutto degli scavi della Metropolitana collinare offrono l’occasione per ricostruire l’antica topografia del porto in epoca greca e romana, per poi illustrare i cambiamenti in epoca angioina e borbonica, fino alla nascita della Stazione Marittima in epoca fascista. Da piazza Municipio ci sposteremo verso il mare in direzione est, verso la Capitaneria di Porto. Lungo il cammino si rievocheranno alcuni episodi risalenti alla seconda guerra mondiale, la cui principale testimonianza è il bunker situato nei pressi dell’antico edificio dell’Immacolatella. Di rilevanza architettonica sono anche i Magazzini Generali, oggi utilizzati parzialmente come sede di alcune agenzie marittime ed in attesa di nuova destinazione d’uso. Il progetto più interessante sulla riqualificazione dei Magazzini Generali è la sistemazione a Museo del Mare e dell’Immigrazione. Passando per la moderna stazione di Calata di Massa, in passato sede dei magazzini di stoccaggio, giungeremo alla Capitaneria di Porto. Attraversando il Varco Pisacane ci dirigeremo a Piazza Mercato per l’aperitivo.

L’evento è curato da Napoli Urban Jungle – Partenope Experience a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 17:00 Metro Municipio Via Medina (Durata 2:30 circa)

: ore 17:00 Metro Municipio Via Medina (Durata 2:30 circa) Contributo : 12 Euro Comprensivo di Guida Abilitata, Aperitivo, Gadget

: 12 Euro Comprensivo di Guida Abilitata, Aperitivo, Gadget Organizzazione : Partenope Experience Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria tel o Whatsapp +39 366 319 1005 partenopexperience@gmail.com

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria tel o Whatsapp +39 366 319 1005 partenopexperience@gmail.com Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Sabato 5 Giugno – Walkin’ With Fireflies, Passeggiando con le Lucciole

E’ finalmente arrivato il tempo delle lucciole: protagoniste delle notti di prima estate, con la loro luminosa danza allieteranno la nostra passeggiata flegrea. L’evento è particolarmente adatto ai bambini di ogni età !!! Una passeggiata al tramonto nei luoghi meravigliosi dei Campi Flegrei

L’evento è curato da Morea Outdoor a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 19,45 – luogo comunicato alla prenotazione .

: ore 19,45 – luogo comunicato alla prenotazione . Contributo : Adulti: 12 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni: 8 euro/ Bambini fino ai 5 anni : Gratis

: Adulti: 12 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni: 8 euro/ Bambini fino ai 5 anni : Gratis Organizzazione : Morea Outdoor Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 328 1917307 – il tour sarà disponibile anche Sabato 12 Giugno 2021

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 328 1917307 – il tour sarà disponibile anche Sabato 12 Giugno 2021 Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Morea Outdoor

Contenuto a pagamento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata