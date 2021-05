Le Vie del Mare: i collegamenti via mare tra Napoli, Sorrento e il Cilento

27 porti della Campania uniti tra loro con le Vie del Mare e in questi giorni partono già i collegamenti via mare tra Napoli e Sorrento.

Al via il progetto di comunicazione via mare tra i Napoli e i porti dell’area flegrea, di quella vesuviana e il Cilento, un momento importante per favorire la ripartenza del turismo e della mobilità in Campania.

Quest’anno la Regione Campania propone le “Vie del Mare” che, sulla scia dei progetti vincenti degli scorsi anni metterà in collegamento tra loro 27 porti regionali tra il Cilento e l’area Flegrea. In questo modo la Regione Campania vuole ampliare i collegamenti marittimi tra le diverse zone turistiche del territorio valorizzando i beni culturali e naturali esistenti.

27 porti regionali collegati tra loro via mare

Il progetto le “Vie del Mare” prevede vari collegamenti tra i porti della Regione Campania in particolare tra le zone flegrea, vesuviana e cilentana con Napoli al centro.

Napoli sarà infatti collegata dal Molo Beverello con:

Pozzuoli, Bacoli, Baia, Torregaveta, Monte di Procida, Procida e Ischia. (area flegrea)

Portici-Granatello, Ercolano Villa Favorita, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento, Positano e Amalfi. (area vesuviana)

Salerno, Capri, Amalfi, Positano, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota, Sapri e Policastro. (area clientana)

Dal 19 maggio 2021 quattro collegamenti via mare tra Sorrento e Napoli

E da mercoledì 19 maggio 2021 sono attivi quattro collegamenti via mare tra Sorrento e Napoli a cura di Alilauro Gruson. Due corse di mattina e pomeriggio per unire il capoluogo con Sorrento e precisamente da Sorrento a Napoli alle ore 8.10 e alle 16.25 mentre da Napoli verso Sorrento alle ore 9:00 e alle 17:15.

Quattro corse via mare di aliscafi che di fatto avviano le “Vie del Mare” per portare cittadini, turisti e visitatori da Napoli verso la Costiera Sorrentina in tempi brevi.

Maggiori informazioni Alilauro Gruson

