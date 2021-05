4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 14 al 16 maggio 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Ripartono in sicurezza le visite guidate nel weekend nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con tante passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Di seguito le 4 più interessanti e da non perdere –

Gli eventi sono quasi proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Per questo fine settimana anche tante visite guidate per il Maggio dei Monumenti.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 15 maggio – Il Buio delle Catacombe e il Secolo dei Lumi

Stradine silenziose e poco note condurranno i visitatori dalla monumentale via Foria alla Chiesa di Sant’Eframo Vecchio, parte di una vasta area conventuale dei frati Cappuccini. Qui ci sarà la possibilità di scoprire delle autentiche meraviglie nascoste, in particolare le Catacombe di Sant’Eufebio, ancora oggetto di studi archeologici, che potremo conoscere grazie alla generosa disponibilità dei frati. La visita proseguirà poi presso il Real Albergo dei Poveri, immensa costruzione settecentesca di Ferdinando Fuga, mai terminata.

L’evento è curato da Artèpolis a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10 ingresso della Caserma Garibaldi su via Foria a NApoli

Contributo : €8 a persona, €15 a coppia, €4 minori 6-14 anni, gratis bambini 0-6 anni.

Organizzazione : Artèpolis

Informazioni e prenotazione obbligatoria: 3466244062 – artepolis.naples@gmail.com

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Artèpolis

Sabato 15 maggio – Lol, Risate al Castello

Tra i tanti eventi proposti nell’ambito del Maggio dei Monumenti vi segnaliamo uno per bambini che si terrà nel prossimo weekend. Si tratta di una visita ludico culturale alla scoperta di uno dei Castelli napoletani. L’evento si chiama Giochi a Castello e si terrà nello splendido Castel dell’Ovo a Napoli ed è rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni. In particolare ‘LOL – Risate a Castello’ è una visita gioco in cui i bambini sono invitati ad interpretare in chiave ironica i miti e le leggende legate al Castel dell’Ovo. E seguendo lo spettacolo del momento ci sarà qualcuno che riuscirà a non ridere?

L’evento è curato da Wander Italy For Kids a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. I gruppi saranno di massimo 20 bambini, guidati da una guida autorizzata ed un’assistente.

Appuntamento : ore 11 luogo comunicato alla prenotazione

Contributo : La quota di partecipazione è di € 10 a bambino. La durata di ogni visita gioco è di circa due ore.

Organizzazione : Wander Italy For Kids Prenotazione obbligatoria e informazioni Wander Italy Tours S.R.L.S info@wanderitaly.eu – 339 6773715 – 339 4776080

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Wander Italy For Kids

Sabato 15 maggio – Il Complesso Monumentale Donnaregina a Napoli

Nella giornata di sabato pagando il solo biglietto d’ingresso di 6 euro, si potrà partecipare ad una visita guidata con un esperto che ci farà conoscere così tutte le grandi bellezze che ci sono a Donneregina tra la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco. Nel complesso troveremo esposti anche molti dipinti provenienti dalle tante chiese napoletane e dalla Cattedrale. Tra i tanti capolavori non mancano opere di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis.E poi preziosi oggetti liturgici in oro e argento.

L’evento è curato dal Museo Diocesano di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Complesso Monumentale Donnaregina Largo Donnaregina, Napoli Sabato alle ore 10 alle 12 e alle 15. Possibilità di visita anche la domenica

Contributo : 6,00€ adulti comprensive di visite guidate agli orari previsti

Organizzazione : Museo Diocesano Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. – prenotazione: 081 5571365

Maggiori Informazioni: – Visite al Complesso di Donnaregina, Museo Diocesano di Napoli

Domenica 16 maggio – Fuori le Mura: da Castel Capuano a via Foria attraverso il Borgo Sant’Antonio Abate

Una straordinaria passeggiata culturale per conoscere l’evoluzione urbanistica di Napoli dentro e fuori le mura da Porta Capuana a via Foria, passando attraverso il Borgo di Sant’Antonio Abate. Qui l’omonima chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate, depositaria di antiche tradizioni religiose, ha riaperto al pubblico dopo lunghi lavori di restauro. Dalla chiesa il percorso sull’evoluzione della città prosegue in via Foria, dove un angolo di verde nascosto sorprenderà i visitatori, che porteranno con sé un piccolo souvenir floreale della mattinata.

L’evento è curato da Artèpolis a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10 ingresso Castel Capuano a Napoli

Contributo : €8 a persona, €15 a coppia, €4 minori 6-14 anni, gratis bambini 0-6 anni.

Organizzazione : Artèpolis informazioni e prenotazione obbligatoria 3466244062 artepolis.naples@gmail.com

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Artèpolis

