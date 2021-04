Le migliori cose da fare online e il delivery a Napoli nel weekend dal 16 al 18 aprile 2021

Anche nel prossimo weekend tante proposte online a Napoli. Spettacoli dal vivo di vari teatri e poi cinema, mostre e tanto altro. A Napoli la cultura non si ferma e continua online. Di seguito un “magazine” per riempire il weekend con eventi, delivery e approfondimenti

La cultura non si ferma a Napoli anche se abbiamo una situazione particolare in tutta Italia ma, in attesa di tempi migliori, ci vengono sempre proposte attività online da non perdere. In attesa di tempi migliori i teatri si stanno organizzando online e ci sono anche altre iniziative. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino possiamo ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti.

Gli eventi online e in streaming da non perdere a Napoli

Sulla RAI Città segrete di Corrado Augias con una straordinaria puntata su Napoli

Sarà la città di Napoli la protagonista della puntata di sabato 17 aprile 2021 su RAI 3 alle 21.45 del programma Città segrete di Corrado Augias. Una speciale puntata da non perdere sui misteri, i segreti e le bellezze della città partenopea. Città segrete di Corrado Augias: Napoli

Visita guidata virtuale tra i luoghi della Napoli cinematografica

Ciak si gira è un bel tour virtuale, che potrete fare comodamente da casa vostra tramite computer, smartphone e tablet, che si terrà Sabato 17 aprile 2021 alle ore 18.30 e che costa solo 5 euro. A cura dell’Associazione Culturale InsolitaGuida Visita guidata virtuale

Passeggiate virtuali nella storia al MAV di Ercolano nel weekend

Il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, e ci propone sabato 17 e domenica 18 aprile delle “passeggiate“ virtuali nella grande storia dei luoghi vesuviani sepolti dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Passeggiate virtuali nella storia al MAV

Concerto gratuito di Flo dal Teatro Trianon presentato da Maurizio de Giovanni

Un concerto in streaming con la cantautrice Floriana Cangiano, in arte Flo che sarà presentata da Maurizio de Giovanni e accompagnato delle immagini della fotografa Valeria Laureano. Flo dal Teatro Trianon

A Città della Scienza online la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini

E’online a Città della Scienza di Napoli la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini, in occasione della “Giornata della ricerca italiana nel mondo” mostra fotografica Materica

Le novità dal Comicon 2021 a Napoli

Iniziano alcune iniziative online dal Comicon Napoli da non perdere. Nel frattempo sono state rese note le date della prossima edizione, quella del 2022. Comicon Napoli

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande mostra al Mann di Napoli con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. L’anteprima sui social del MANN. La mostra “Gladiatori” al MANN

Tommaso Primo e Peppe Barra in concerto gratuito dal Teatro Trianon di Napoli

Disponibile sul sito e sulla la pagina Facebook del Teatro Trianon di Napoli un nuovo concerto gratuito in streaming per la rassegna “Suoni contro Muri”. Ci sarà il cantautore Tommaso Primo presentato da Peppe Barra. Streaming dal Trianon Viviani

Gli spettacoli di aprile in streaming a 2 euro del Teatro di San Carlo a Napoli

Continua la Stagione del Teatro San Carlo di Napoli in streaming sempre con tanti interessanti spettacoli e con un cartellone che prevede tre eventi al mese e biglietti a 2 euro. gli spettacoli di Aprile 2021

Concerti Jazz negli straordinari siti archeologici dei Campi Flegrei

Disponibili liberamente online i video musicali dei concerti di artisti del Jazz contemporaneo registrati nei più bei siti archeologici dei Campi Flegrei. Già disponibile concerto di Eleonora Strino, quello di Carmine Ioanna ed altri. Concerti Jazz nei siti archeologici dei Campi Flegrei

Concerto del Quartetto d’archi del San Carlo dal Ravello Festival in streaming

Disponibile fino al 30 aprile lo straordinario concerto del Venerdì Santo dalla Chiesa di San Giovanni del Toro di Ravello con il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli visibile liberamente sui canali ufficiali Concerto del Venerdì Santo

Concerto gratuito di Riccardo Muti per l’inaugurazione del Campania Teatro Festival

Ancora disponibile il concerto di apertura del Campania Teatro Festival diretto dal maestro Muti. Una grande presenza in città e un omaggio del Maestro Muti alla città di Napoli Concerto in streaming gratuito di Riccardo Muti

“Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini del San Carlo in streaming

Disponibile fino al 30 aprile 2021 in streaming sulla piattaforma online del Massimo napoletano la “Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini a soli 2,29 euro. Il Teatro di San Carlo di Napoli

Concerto per il principe: straordinario concerto a Cappella Sansevero

Ancora visibile liberamente sul canali social di Museo Cappella Sansevero e Associazione Scarlatti, verrà trasmesso live il “Concerto per il principe. L’Ensemble Barocco di Napoli”. Concerto per il principe

Suoni contro muri: dal Teatro Trianon di Napoli concerti gratuiti tra musica e arte

Un bell’evento del Teatro Trianon che presenta concerti gratuiti di canzoni napoletana di ieri e di oggi presentati da un musicista. Disponibili repliche dei concerti di Lorenzo Hengeller, Fiorenza Calogero e di Conte per Napoli. Suoni contro muri dal Trianon

Giornata Mondiale del Teatro: Incontri gratuiti online sul Teatro Antico e la cultura classica

Conversazioni sul teatro antico è una rassegna gratuita che presenta tantissimi incontri sui contenuti fondamentali della cultura classica e del teatro antico cui si potrà partecipare previo registrazione. Già disponibile il primo incontro. Giornata Mondiale del Teatro

Progetti per Bagnoli: una mostra online con 40 anni di progetti straordinari per Bagnoli

Cosa poteva diventare Bagnoli. Una importante mostra che ci illustra tutti i progetti realizzati e approvati ma mai realizzati per la splendida zona di Bagnoli a Napoli. Disponibile liberamente online. Progetti per Bagnoli:

Concerto Gospel su Youtube con anche 2 cori napoletani

Disponibile ancora un fantastico concerto a livello nazionale con ben sette importanti cori tra cui il Napoli Gospel Choir e l’Ischia Gospel Choir trasmesso in diretta Domenica 28 marzo Gospel Concerto Gospel Choir

Napoli Teatro Festival 2020: spettacoli e manifestazioni online gratis

Ancora per qualche settimana saranno disponibili gratis sul web i grandi spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia, manifestazioni che hanno avuto un enorme successo quest’estate. Il Napoli Teatro Festival,

Teatri Mercadante e San Ferdinando: spettacoli a porte chiuse in streaming

Il teatro non si ferma. Il Teatro di Napoli propone sui social i suoi lavori. In questi giorni visibili varie produzioni. Mercadante e San Ferdinando in streaming

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

The Real Housewives di Napoli: la seconda stagione su Discovery+

7 casalinghe che racconteranno una Napoli piena di lusso, feste esclusive, barche sfarzose e location da sogno nel segno dell’esagerazione. Un grande successo la prima stagione e ora inizia la seconda su Discovery+ The Real Housewives di Napoli

Riaperti i mercatini agroalimentari a Napoli e anche quello al chiuso di Parco San Paolo

Riaperti i mercatini agroalimentari di Campagna Amica e aperto anche quello di Campagna amica al chiuso a Parco San Paolo sempre con prodotti alimentari della Campania a km 0 direttamente dai produttori il mercoledì, venerdì e sabato mattina. Mercatini Coldiretti

“Immersioni nell’Arte” tra il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Due grandi realtà culturali napoletane il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Anton Dohrn assieme per raccontare le bellezze del Mediterraneo attraverso le opere di Capodimonte. Disponibile già lo speciale su Gemito. “Immersioni nell’Arte”

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

Succede a Napoli e in Campania in questo periodo

Dinner in the Sky a Benevento: cena a 50 metri di altezza – Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. da prenotare al più presto. Dinner in the Sky

Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. al più presto. Tango nel cuore di Napoli: la musica non si ferma e va nei luoghi simbolo della città – la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Tango nel cuore di Napoli

la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Le cravatte napoletane di Cilento per la Giornata Mondiale della Terra- Dalla Maison Cilento una nuova collezione di cravatte e foulard dedicate. 22 aprile Giornata Mondiale della Terra

Dalla Maison Cilento una nuova collezione di cravatte e foulard dedicate. Linea Alta Velocità Napoli-Bari: un grande viadotto di 80 metri installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e con un’altezza in chiave dell’arco di circa 21 metri. Napoli-Bari

installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e con un’altezza in chiave dell’arco di circa 21 metri. Iniziano a Napoli le riprese del film “Quel posto nel tempo” con Leo Gullotta- Un altro film in città del giovane regista campano Nuzzo Quel posto nel tempo

Voli per Lampedusa e Riga dall’aeroporto di Capodichino di Napoli- Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino per l’isola siciliana e per la capitale lettone. Voli da Capodichino

Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino per l’isola siciliana e per la capitale lettone. Restaurata la trecentesca Chiesa Angioina di San Pietro Martire a Napoli – Completato il restauro della chiesa fu fondata nel 1294 dagli Angioini. San Pietro Martire

Completato il restauro della chiesa fu fondata nel 1294 dagli Angioini. Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia – Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema un Dino Park da 100.000 metri quadrati

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. Cannavacciuolo in Campania

a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. La Tomba di Agrippina alla Marina di Bacoli: riaprirà dopo 20 anni Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Tomba di Agrippina

David di Donatello 2021: ecco i film, gli attori e gli scrittori napoletani tra i candidati- i r iconoscimenti a film usciti in Italia gli artisti e registi napoletani

iconoscimenti a film usciti in Italia A Serena Rossi il premio “Napoli per l’eccellenza 2021 – Civicrazia”- Assegnato a Serena Rossi il premio per chi ha promosso l’immagine di Napoli in tutto il mondo. Premio a Serena Rossi

Assegnato a Serena Rossi il premio per chi ha promosso l’immagine di Napoli in tutto il mondo. La camminata più bella del mondo: un percorso pedonale mozzafiato tra Amalfi, Atrani e Ravello. progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile la “Divina Costiera ”

progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile ” La Federico II aprirà un centro studi in Archeologia subacquea a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Archeologia Subaquea

a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Riapre Piazza Mercato a Napoli dopo i lavori del Grande Progetto Unesco un luogo storico della città, mercato principale della città dal 1200 La Piazza delle feste e delle esecuzioni

Carosello Carosone, un film dedicato a Renato Carosone sulla RAI – Il film si può rivedere su Rai Play Carosello Carosone

Il film 40 anni fa usci il film “Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi. – Oggi si può rivedere su Netfix e su Prime . “ Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi.

Oggi si può rivedere su Netfix e su Prime . Una domenica con il commissario Ricciardi: un libro fotografico di Maurizio De Giovanni – Un libro con anche le foto del 1930 domenica con il commissario Ricciardi

Un libro con anche le foto del 1930 Vipera, il fumetto del Commissario Ricciardi in Libreria – la traduzione a fumetti dei romanzi del Commissario Ricciardi Vipera, il Commissario Ricciardi in Libreria

la traduzione a fumetti dei romanzi del Commissario Ricciardi “Un posto al sole” vince un premio internazionale come prodotto italiano più visto al mondo – “Un posto al sole” vince il premio internazionale “Un posto al sole”

