Tommaso Primo e Peppe Barra in concerto gratuito dal Teatro Trianon di Napoli

Continuano dal Teatro Trianon di Napoli gli appuntamenti in streaming gratuiti con esponenti della musica Napoletani. Il prossimo è con il cantautore Tommaso Primo che sarà presentato da Peppe Barra e accompagnato delle immagini della fotografa Chiara Pirollo

Disponibile da mercoledì 7 aprile 2021 sul sito e sulla la pagina Facebook del Teatro Trianon di Napoli un nuovo concerto gratuito in streaming per la rassegna “Suoni contro Muri”. Stavolta tocca al cantautore Tommaso Primo per questo quinto appuntamento in streaming del Trianon Viviani che vede l’incontro tra la musica e l’arte in collaborazione col museo Madre.

Tommaso Primo proporrà dal vivo il suo “3103 live streaming” e sarà presentato da Peppe Barra, con il contrappunto delle immagini della fotografa Chiara Pirollo: un recital in live streaming che rimarrà disponibile sui canali social del teatro Trianon.

Tommaso Primo in “3103 live streaming” dal Trianon

Un recital particolare e da non perdere che riprende l’album omonimo che racconta un futuro immaginario. Il numero “3103” rappresenta una data, quella di un ipotetico esodo dell’umanità, in partenza dalla Terra alla ricerca di nuovi pianeti dove poter condurre la propria esistenza.

Un album molto bello di Tommaso Primo, musicalmente ispirato alla tradizione soul statunitense, con sfumature tropicaliste e innesti r‘n’b e rap, il tutto condito da un suono vintage di matrice ‘70-‘80.

Assieme a Tommaso Primo nel suo concerto ci saranno anche Antonio Esposito, batteria e tastiere, Giuseppe Spinelli, chitarra e tastiere, e Luigi Castiello, basso.

«Tommaso Primo – afferma Peppe Barra nella sua presentazione di questo concerto – è un ragazzo intelligente, scrive bene, interpreta bene e comunica (finalmente un giovane che comunica e mi emoziona!) e nella sua musica ho trovato un sapore antico, ma nello stesso tempo moderno. Me piace proprio!».

Come rivedere il concerto di Tommaso Primo e gli altri di Suoni contro Muri

Repliche: venerdì 9 aprile, alle 21, e domenica 11 aprile, alle 18.

Prossimi appuntamenti di Suoni contro Muri

14 – 16 – 18 APRILE MAURIZIO DE GIOVANNI racconta FLO accompagnata dalle opere di VALERIA LAUREANO

accompagnata dalle opere di VALERIA LAUREANO 21 – 23 – 25 APRILE * “bonus track” della rassegna MALDESTRO

