La grande musica al Teatro di San Carlo di Napoli in streaming

Prosegue online la stagione del Teatro San Carlo sempre con tre spettacoli al mese tra concerti e opere di un cartellone concepito per il web: da venerdì 26 marzo due quartetti da non perdere

Continua sul web e in streaming la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli proponendoci sempre concerti e spettacoli straordinari fino alla prossima estate. Tutti gli spettacoli proposti sono stati registrati dal vivo presso lo splendido teatro napoletano e poi riproposti in rete a prezzi popolari.

Per Marzo 2021 sempre tre spettacoli con biglietti simbolici a 3 euro per il singolo spettacolo o di 5 euro per tutti e tre, sempre disponibili sulla piattaforma Mymovies e sulla pagina Facebook del San Carlo.

La grande musica classica con due straordinari quartetti

Al Teatro San Carlo da venerdì 26 marzo 2021 il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo propone due eccezionali concerti: il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmítrij Šostakóvič, e il Quartetto n. 4 in do minore dall’op.18 di Ludwig van Beethoven.

Il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo è composto dai violini Cecilia Laca e Luigi Buonomo, dalla viola Antonio Bossone e dal violoncello Luca Signorini.

Come vedere gli spettacoli e acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Gli spettacoli di marzo 2021 saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Fino a fine marzo sono già visionabili i seguenti spettacoli:

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

(Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€) Acquisto su Facebook(E – ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo di Napoli

