Città della Scienza a Napoli: il programma delle attività del 18 e 19 febbraio 2021

Città della Scienza, il grande Scienze Center napoletano riapre al pubblico per pochi giorni alla settimana, con delle mostre fisse e un programma differente ogni settimana per tutto il mese di febbraio: di seguito il programma di questa settimana

Ha riaperto al pubblico dal 4 febbraio 2021 Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo, ma solo nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 16:00 con chiusura al pubblico nel weekend e negli altri giorni. Città della Scienza, come tutti i musei proporrà le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente consentendo l’ingresso solo a visitatori prenotati.

Sono sempre a disposizione del pubblico, oltre alla mostra CORPOREA, il museo del corpo umano delle nuove e interessanti mostre tra cui la mostra ANTARTIDE, dedicata ai 35 anni di missioni italiane nel continente di ghiaccio, e a EXTREME TOUR, un progetto innovativo tra arte, scienza e tecnologia per guardare ai Campi Flegrei e alle loro caratteristiche con gli “occhiali” della ricerca scientifica.

MISSIONE ANTARTIDE : a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – Una mostra sui 35 anni del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA, uno splendido percorso espositivo che vuole far conoscere l’unicità del settimo continente e ripercorrere le tappe fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficoltà superate e gli obiettivi futuri del PNRA.

: a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – Una mostra sui 35 anni del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA, uno splendido percorso espositivo che vuole far conoscere l’unicità del settimo continente e ripercorrere le tappe fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficoltà superate e gli obiettivi futuri del PNRA. EXTREME TOUR:un percorso espositivo alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti d’eccezione: gli estremofili, microrganismi estremamente resilienti, scoperti dagli scienziati solo negli ultimi decenni, che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani

Il programma di giovedì 18 febbraio e venerdì 19 febbraio 2021

Per tutto il mese di febbraio ci saranno dei programmi differenziati per fasce di età e per ogni settimana, Quello della prossima è il seguente:

I FASCIA (10-13 anni)

Alle ore 10.15 – Visita guidata alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano – Caliamoci dentro il micromondo di cui siamo fatti: il nostro corpo! Ascolta il ritmo del tuo cuore, scopri come i neuroni si connettono tra loro e tante altre curiosità su come il nostro corpo funziona ti aspettano! Durata 45’ Partenza dall’ingresso Mostra Corporea

– Visita guidata alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano – Caliamoci dentro il micromondo di cui siamo fatti: il nostro corpo! Ascolta il ritmo del tuo cuore, scopri come i neuroni si connettono tra loro e tante altre curiosità su come il nostro corpo funziona ti aspettano! Durata 45’ Partenza dall’ingresso Mostra Corporea Alle ore 11.30 – Visita Guidata alla Mostra “Extreme Tour – Extremophiles Environments Tour” – Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte.Svelare l’invisibile e scoprire la vita che si nasconde dietro strani e misconosciuti microrganismi, gli estremofili, che popolano diversi territori alle più distanti latitudini. Durata 45’

– Visita Guidata alla Mostra “Extreme Tour – Extremophiles Environments Tour” – Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte.Svelare l’invisibile e scoprire la vita che si nasconde dietro strani e misconosciuti microrganismi, gli estremofili, che popolano diversi territori alle più distanti latitudini. Durata 45’ Alle ore 12.15 – Visita Guidata alla Mostra “Missione Antartide – 35 anni di missione Italiana nel continente estremo” – La mostra dei 35 anni del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA vuole far conoscere l’unicità del settimo continente e ripercorrere le tappe fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più̀ importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficoltà superate e gli obiettivi futuri del PNRA. Durata 45’

II FASCIA (13-16 anni)

Alle ore 13.15 – Visita guidata alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano – Caliamoci dentro il micromondo di cui siamo fatti: il nostro corpo! Ascolta il ritmo del tuo cuore, scopri come i neuroni si connettono tra loro e tante altre curiosità su come il nostro corpo funziona ti aspettano! – Durata 45’

– Visita guidata alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano – Caliamoci dentro il micromondo di cui siamo fatti: il nostro corpo! Ascolta il ritmo del tuo cuore, scopri come i neuroni si connettono tra loro e tante altre curiosità su come il nostro corpo funziona ti aspettano! – Durata 45’ Alle ore 14.30 – Visita Guidata alla Mostra “Extreme Tour – Extremophiles Environments Tour” – Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte. – Svelare l’invisibile e scoprire la vita che si nasconde dietro strani e misconosciuti microrganismi, gli estremofili, che popolano diversi territori alle più distanti latitudini. – Durata 45’

– Visita Guidata alla Mostra “Extreme Tour – Extremophiles Environments Tour” – Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte. – Svelare l’invisibile e scoprire la vita che si nasconde dietro strani e misconosciuti microrganismi, gli estremofili, che popolano diversi territori alle più distanti latitudini. – Durata 45’ Alle ore 15.15 – Visita Guidata alla Mostra “Missione Antartide – 35 anni di missione Italiana nel continente estremo” La mostra dei 35 anni del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA vuole far conoscere l’unicità del settimo continente e ripercorrere le tappe fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più̀ importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficoltà superate e gli obiettivi futuri del PNRA. Durata 45’

Modalità d’accesso a Città della Scienza

Il costo del biglietto unico ridotto è di 5€; l’ingresso sarà gratuito per il personale sanitario con un accompagnatore e per i cittadini di Bagnoli (sempre e solo su prenotazione obbligatoria).

Per accedere al museo è obbligatoria la prenotazione, visto il numero limitato di visitatori ammessi, ed è suggerito l’acquisto del biglietto online. La prenotazione non comporta costi aggiuntivi ed è obbligatoria anche per chi ha diritto a riduzioni o entrata gratuita.

Per prenotare occorre inviare una mail a contact@cittadellascienza.it indicando nome, cognome, numero delle persone, numero di cellulare, giorno della visita e fascia oraria.

Le prenotazioni per la visita al museo dovranno pervenire entro le ore 16 del giorno precedente alla visita.

Maggiori informazioni – Città della Scienza Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata