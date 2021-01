I saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano lunedì 11 gennaio 2021

Iniziano i saldi a Napoli e in Campania e dureranno sessanta giorni e si dovranno sempre rispettare le regole in vigore su distanziamento e obbligo di mascherine nei negozi

Le vendite di fine stagione invernale 2021 inizieranno a partire da lunedì 11 gennaio 2021 e termineranno dopo sessanta giorni cioè l’11 marzo 2021. Una decisione presa dalla Regione Campania, sentendo le Associazioni di Categoria del Commercio, e che sarà attuata garantendo le adeguate condizioni di sicurezza per l’emergenza in corso.

Si spera così che si riesca a dare una boccata d’ossigeno a un comparto che si trova in grande difficoltà e che nell’ultimo anno ha subito un notevole calo di fatturato. Naturalmente tutti dovranno adeguarsi e rispettare le regole in corso per quanto riguarda il distanziamento, evitando assembramenti nei negozi e utilizzando obbligatoriamente le mascherine di protezione.

Maggiori informazioni – Regione Campania

