Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti online ed anche in tv

Non potendolo eseguire dal vivo la Nuova Orchestra Scarlatti ha preparato una sintesi dei brani più emozionanti degli straordinari concerti degli ultimi anni tenuti al Teatro Mediterraneo che verrà proposta in TV su Canale 21 e poi sulle piattaforme digitali dell’Orchestra

Sarà trasmesso in televisione da Canale 21 venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 20:00 il Capodanno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. E dalla Orchestra, sempre molto attiva anche in questo particolare momento, arriva un segno di augurio e di speranza con la proposta di far rivivere il meglio dei suoi ultimi Concerti di Capodanno dal vivo.

Si tratta di straordinari concerti che sono stati eseguiti tra il 2017 e il 2020 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli e che ora verranno riproposti nelle parti più belle ed emozionanti.

Il concerto sarà anche disponibile sulle piattaforme digitali dell’Orchestra sempre venerdì 1 gennaio 2021 ma a partire dalle ore 21:30.

Da 25 anni uno dei concerti più seguiti a Napoli a inizio d’anno

Un evento sempre ben accolto dai napoletani che per 25 anni sono accorsi in massa ai grandi Concerti di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti. E anche quest’anno ci sarà questo appuntamento con la speranza di rivedere al più presto dal vivo la grande orchestra napoletana.

Non mancherà, tra i video riproposti, l’immancabile Marcia di Radetzky ripresa dai Capodanni 2017, 2019 e 2020 con il gran finale ripreso dall’edizione 2018 con “‘O surdato ‘nnammurato” con uno straordinario bis richiesto dal pubblico del Teatro Mediterraneo in piedi a battere le mani.

Un appuntamento da non perdere in attesa di rivedere la Nuova Orchestra Scarlatti in questo e in altri straordinari concerti.

Come ascoltare il concerto di Capodanno della Scarlatti

Il concerto sarà trasmesso v enerdì 1 gennaio 2021 alle ore 20:00 da Canale 21, in Campania sul canale digitale 12 e nel Lazio sul canale 10.

e nel Lazio sul canale 10. Sarà poi disponibile sulle piattaforme digitali dell'Orchestra dalle 21,30



