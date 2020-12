Cosa fare a Capodanno a Napoli: gli eventi online da non perdere

Periodo particolare che induce alla prudenza e che non consente di vivere all’aperto la tradizionale notte di Capodanno 2021. Ma per questa serata speciale ci saranno anche a Napoli e in Campania, tanti eventi online da non perdere

Niente festa di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli e nessun evento in presenza per questo particolare Capodanno 2021 che ci induce alla prudenza e a evitare luoghi affollati.

Non ci saranno feste nei locali e ristoranti ne spettacoli all’aperto ma solo eventi online di qualità per vivere questa fine dell’anno davvero speciale e unica nella nostra storia.

Vediamo assieme alcuni di questi eventi tra cui spiccano i concerti di fine anno di grandi teatri e un vasto programma di film e concerti online con artisti napoletani e campani. Non mancheranno anche altre iniziative che troverete di seguito.

Concerto di Capodanno dal Teatro Verdi di Salerno

Giovedì 31 dicembre ore 20,00 – Straordinario concerto di fine anno dell’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Daniel Oren – Gli spettacoli del Teatro Verdi saranno visibili gratuitamente on-line sui seguenti canali sia in diretta che in differita nei giorni successivi. Gli spettacoli del Teatro Verdi di Salerno

Una serata con i film del Festival internazionale Capri, Hollywood 2020

Anche a Capodanno si potranno vedere gratuitamente i film della 25a edizione di “Capri, Hollywood – The International Film Festival” che si terrà dal 26 dicembre al 2 gennaio. Il festival è uno degli appuntamenti internazionali dedicati al cinema che si svolge fin dal 1995 a Capri. e si adatterà ai tempi difficili attuali presentando tutti i film gratuitamente sulla piattaforma digitale di Mymovies. i film di Capri, Hollywood 2020

Gratis online i grandi spettacoli del Napoli Teatro Festival

Tanti spettacoli del Napoli Teatro Festival disponibili gratis online. Con la chiusura di teatri e cinema, il Napoli Teatro Festival continua ad essere vicino a tutti i cittadini offrendo gratuitamente la possibilità di vedere, e rivedere, alcuni tra i migliori titoli andati in scena quest’estate I titoli del Napoli Teatro Festival

Il teatro della Galleria Toledo con “Riccardo III, invito a corte”

Il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo offrirà a tutti online e gratuitamente la visione di tre produzioni originali e dal 29 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 ci sarà la nuova produzione teatrale “Riccardo III, invito a corte”, una rilettura del dramma in cinque atti di William Shakespeare “Riccardo III”. Per la regia di Laura Angiulli Il teatro della Galleria Toledo

I Concerti del Pomigliano Jazz Festival

Trasmessi in streaming gratuitamente sono disponibili gli ultimi quattro concerti del Pomigliano Jazz che sono stati resi trasmessi dal 27 al 30 dicembre 2020 che si potranno vedere, e rivedere, sui canali social del festival. Tutti di ottimi artisti campani i concerti del Pomigliano Jazz sono quattro concerti gratuiti da non perdere non solo per gli appassionati. “Jazz in Campania”

Dal Teatro di San Carlo il Gran Gala di Danza

Dal 31 dicembre 2020 al 02 gennaio 2021 dal Teatro di San Carlo di Napoli un gala di danza che vedrà i solisti, i primi ballerini e tutta la Compagnia del Massimo napoletano rallegrare il pubblico a casa attraverso grandi classici della danza – Gli spettacoli saranno in streaming e c’è bisogno di un acquisto di un biglietto da 1 euro. Spettacoli del San Carlo

Un grande programma di eventi online a Città della Scienza a Napoli

Città della Scienza dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 darà vita a tanti eventi online per non fermare la curiosità dei bambini e degli adulti, la voglia di condividere e di essere in contatto seppur a distanza. Città della Scienza

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata