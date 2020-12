La cultura sotto l’albero: un gioco online dedicato alle bellezze della Campania

© Marco Criscuolo

Quiz digitali online sui luoghi più belli della Campania e chi indovina vince sconti sull’abbonamento annuale

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sul sito web Save The Culture verranno proposti dei divertenti quiz digitali sui luoghi campani più affascinanti.

Si troveranno divertenti domande per non dimenticare i posti più belli della nostra terra e in particolare sui personaggi storici che sono nati nella nostra regione, sulle affascinanti residenze storiche che ci sono nelle cinque province e sul suggestivo paesaggio che ci circonda.

I quiz sono stati creati da Save the Culture una piattaforma specializzata in giochi interattivi sui musei italiani all’interno della quale c’è un’area dedicata allo stupendo patrimonio culturale della Campania.

Momenti divertenti per grandi e piccoli organizzati dalla Scabec, la Società Campana Beni Culturali della Regione Campania per mantenere viva la cultura durante le festività natalizie nonostante la chiusura dei musei.

Divertirsi scoprendo il nostro patrimonio, vincendo sconti per visitarlo

Partecipare è semplicissimo ed è gratuito: basta cliccare sul sito Save The Culture e scegliere uno dei due percorsi intitolati “VIAGGIO IN CAMPANIA” contenenti dei quesiti ispirati alle bellezze campane. Domande semplici che ci faranno ricordare e scoprire le bellezze e le storie della Campania.

E alla fine del gioco coloro che risponderanno al più alto numero di domande, infatti, riceveranno un codice sconto per l’acquisto del 365 Gold Pass, l’abbonamento annuale targato campania>artecard che consente di accedere per ben due volte in un anno all’interno di ciascuno dei principali luoghi della cultura della Campania.

In aggiunta, il pass consente di entrare in un esclusivo club artecard 365 che permette di accedere a eventi esclusivi, aperture straordinarie e anteprime delle mostre più prestigiose in programma in Campania.

Un’occasione da non perdere per riscoprire e conoscere il nostro straordinario patrimonio culturale regionale ed avere l’occasione, quando i musei riapriranno, di visitarne tantissimi per un anno ad un prezzo scontatissimo con l’abbonamento del 365 Gold Pass.

Giocate anche voi con Save The Culture e potrete vincere sconti sull’abbonamento annuale. Save The Culture

