Coffi Festival: sarà tutto online il CortOglobo Film Festival Italia 2020

Si potrà seguire online e gratuitamente, previo registrazione, la XV edizione del Coffi Festival che, oltre a tanti importanti film presenta anche interviste in streaming ad autori, registi e ospiti, film in concorso, webinar e workshop dedicati al pubblico.

Anche il CortOglobo Film Festival Italia, conosciuto come Coffi Festival, si presenta in versione digitale per la sua XV edizione che si terrà online dal 15 al 19 dicembre 2020.

Sul portale ufficiale del CortOglobo Film Festival Italia si potranno vedere i 20 cortometraggi finalisti selezionati tra i 625 lavori presentati al festival.

A scegliere i corti vincitori dell’edizione 2020 sarà una giuria tecnica composta da Mimmo Calopresti, regista, produttore e sceneggiatore, Antonella Ponziani, attrice, Gaetano Del Mauro, direttore della fotografia, Caterina Nardi, costumista, Mario Spinocchio, regista e Giuseppe Colella, responsabile della Sezione cinema e animazione di Comicon.

Sul portale del festival, previo registrazione, si potrà seguire questa edizione gratuitamente che presenta anche interviste in streaming ad autori, registi e ospiti, i film in concorso e webinar e workshop dedicati al pubblico.

Le sezioni e i film in concorso al CortOglobo Film Festival Italia

Anche quest’anno quattro le categorie del concorso con:

«Sguardi d’Autore», dedicata ai professionisti del settore

«Nuovi Percorsi», sulle produzioni indipendenti

«Animazione», per gli amanti del Fumetto e del Disegno

«Documentari», per raccontare il mondo e l’attualità.

In particolare, per sezione principale, Sguardi d’Autore, ci saranno in gara cinque opere.

«Il gioco» regia di Alessandro Haber

«Offro io» di Paola Minaccioni

«‘A livella de’ creature» di Angelo Borruto e Pierfrancesco Borruto

«Il vestito» di Maurizio Ravallese

«Non è solo un gioco» di Guglielmo Lipari.

Presentato per la prima volta nel 2004 ad Angri, il COFFI Festival si è svolto nelle ultime 3 edizioni a Vietri sul Mare, oltre ad avere una versione parallela anche in Germania (www.coffi-festival.de), dal 2011 al 2017, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino.

Maggiori informazioni – CortOglobo Film Festival Italia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata