Catch the Moon a Napoli: il primo Festival italiano di cinema d’animazione per bambini e ragazzi

Due scuole di San Giovanni a Teduccio, nell’organizzazione di Catch the moon, il primo Festival italiano di cinema d’animazione per bambini e ragazzi che si potrà seguire gratuitamente sul web

Si terrà dal 14 al 20 dicembre 2020, completamente gratis e on line, “Catch the moon“ il Festival italiano di cinema d’animazione per bambini e ragazzi, il primo festival italiano di questo genere.

Catch the moon presenterà 35 cortometraggi finalisti, di cui 17 prime italiane, suddivisi in cinque interessanti programmi. Tutti potranno partecipare alle proiezioni e seguire online e gratuitamente il festival grazie al supporto tecnico della Cineteca di Milano.

Tanti film in gara che sono stati selezionati tra più di 1000 arrivati da tutto il mondo e poi divisi in più sezioni e per fasce d’età.

Catch the moon con 35 cortometraggi e poi laboratori e mostre

Non mancheranno anche tre laboratori gratuiti di animazione e, sempre online, anche due mostre: Carta dei diritti dei bambini, a cura di La Baracca – Testoni Ragazzi e MAUA – Museo di arte urbana aumentata, a cura di BePart.

Una prima edizione di questo particolare festival che prevede sia una giuria dei ragazzi di varie scuole di tutta Italia che una giuria di esperti.

Catch the moon è un progetto di formazione, promozione e diffusione del cinema d’animazione per bambini e ragazzi realizzato nell’ambito del bando promosso da Miur e Mibact, organizzato da varie associazioni e con due scuole napoletane, l’Istituto comprensivo 48° Madre Claudia Russo – F. Solimena e l’Istituto comprensivo 47° Sarria-Monti, in collaborazione con Art33 – cultural hub e Film Commission Regione Campania.

Catch the moon – I Film in programma

Programma 1 (tutte le età)

Would you please? di Ada Guvenir – 4’30” – Belgio – 2020 – anteprima italiana

Zinzin di Cloé Besnard – 2’22” – Francia – 2020 – anteprima mondiale

Cat Like City di Antje Heyn – 7’ – Germania – 2019

HI di Lingling XU – 3’ – Cina – 2020 – anteprima mondiale

The witch and the baby di Evgenia Golubeva – 4’45” – Russia – 2020

Home is beehind di Linde van Dijk – 3’ – Paesi Bassi – 2020 – anteprima italiana

Bench di Rich Webber – 1’36” – Regno Unito – 2020 – anteprima italiana

The little bird and the bees di Lena von Döhren – 5’ – Svizzera – 2020

Programma 2 (anni: 6+)

o28 di Otalia Caussé, Fabien Meyran, Louise Grardel, Geoffrey Collin, Robin Merle, Antoine Marchand – 5’ – Francia – 2019

Why slugs have no legs di Aline Höchli – 11’ – Svizzera – 2019

A lynx in the town di Nina Bisiarina – 6’48” – Francia e Svizzera – 2020

Escape Velocity di Tamás Rebák – 7’34” – Ungheria – 2019

Arturo e il gabbiano di Luca Di Cecca – 5’ – Italia – 2019

Leaf di Aliona Baranova – 5’40” – Repubblica Ceca – 2020

My exercise di Atsushi Wada – 2’36” – Giappone – 2020 – anteprima italiana

Sauve qui pneu di Amaury Bretnacher, Chloé Carrere, Théo Huguet, Leia Jutteau, Louis Martin, Charlie Pradeau, Mingrui Zhuang – 6’16” – Francia – 2020 – anteprima italiana

Concrete Jungle di Marie Urbánková – 7’ – Repubblica Ceca – 2019

Programma 3 (anni: 8+)

Something witchy di Arielle Demilecamps – 6’34” – Norvegia – 2020 – anteprima italiana

Lazare fait bien les choses di Thomas Appleman – 5’38” – Francia – 2020 – anteprima mondiale

Merry Grandmas di Natalia Mirzoyan – 8’ – Russia – 2020

Mathilda and the spare head di Ignas Meilunas – 13’09” – Lituania – 2020

Fête de famille di Amandine Maygnan, Annie Carrel, Elisa Curau, KévinCadars, Nicolas Roland, Pauline Obin, ThéopileCalloix – 6’10” – Francia – 2019

Dahu di Mona Schnerb – 6’ – Belgio – 2020 – anteprima mondiale

Boriya di Sung-Ah Min – 17’ – Francia – 2019

Programma 4 (anni: 11+)

Megamall di Aline Schoch – 4’20” – Svizzera – 2020 – anteprima italiana

Montagne di Louise Caillez – 18’ – Francia – 2020

Bye little block! di Éva Darabos – 8’40” – Ungheria – anteprima italiana

L’infinito di Simone Massi – 1’55” – Italia – 2020

Betty di Will Anderson – 14’ – Scozia – 2019 – anteprima italiana

Love quest di Cécile Despretz – 5’55” – Francia – 2020 – anteprima mondiale

Programma 5 (anni: 11+)

Whatever Tree di Isaac King (foto) – 11’11” – Canada – 2020 – anteprima italiana

Sogni al campo di Magda Guidi e Mara Cerri – 10’13” – Francia e Italia – 2020

We hope you won’t need to come back di AnastazjaNaumenko – 10’ – Polonia – 2020 – anteprima italiana

Précieux di Paul Mas – 13’45” – Francia – 2020 – anteprima italiana

Song Sparrow di Farzaneh Omidvarnia – 11’43” – Iran – 2019

Maggiori informazioni – Catch the moon“ Festival italiano di cinema d’animazione per bambini e ragazzi

