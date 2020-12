Giffoni Film Festival: arriva la Winter Edition tutta online

Al via la quarta fase del festival Giffoni50 Winter Edition che sarà online e gratuita e proporrà tanti lungometraggi e cortometraggi e giornate dedicate alle 50 opere in concorso nelle sezioni Elements +3, +6 e +10. Ma tante opere anche per tutte le età e per tutta la famiglia

Si terrà dal 12 al 30 dicembre 2020 la quarta parte del Giffoni Film Festival il grande festival del cinema internazionale con un’edizione solo online e gratuita. #Giffoni50 Winter Edition presenterà masterclass ed eventi speciali online, film in concorso per gli Elements, show, concerti e incontri con i talent rivolti a ragazzi e famiglie. Una edizione tutta digitale dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10 ma che offrirà anche tanti appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ed anche per ragazzi e young adult.

In questa quarta fase del festival la #Giffoni50 Winter Edition proporrà giornate dedicate alle 50 opere, con lungometraggi e cortometraggi, in concorso nelle sezioni Elements +3, +6 e +10. Ci saranno migliaia di giurati, collegati da tutta Italia, che al termine della proiezione, potranno confrontarsi con i registi in live streaming da diverse nazioni del mondo.

#Giffoni50 Winter Edition un’edizione speciale online per tutta la famiglia

Non mancherà una sezione speciale la Parental Experience – Gex Doc, la sezione dedicata ai genitori e agli adulti che ha già saputo conquistare gli spettatori con i suoi film, e che offrirà alle famiglie tante attività da vivere a casa, in totale sicurezza. Non mancheranno anche show interattivi di magia e comicità e due momenti “fiabeschi” dedicati a Gianni Rodari.

E poi la sezione “A teatro con mamma e papà” che permetterà di vivere, da casa, la magia del palcoscenico e interagire con le gli artisti a fine spettacolo e tre live musicali con exclusive access per i giurati. Non mancheranno anche le masterclass che affronteranno tematiche di attualità.

#Giffoni50 Winter Edition sarà un momento di spensieratezza e divertimento aperte a tutti che permetteranno di seguire gratuitamente le live, intervenire e commentare le dirette.

A breve il programma di dettaglio di tutti gli eventi che si potranno seguire liberamente sul sito ufficiale www.giffonilive.it e sugli account social ufficiali.

Maggiori informazioni – Giffoni Film Festival

