Natale 2020: un grande programma di eventi online a Città della Scienza a Napoli

© Napoli da Vivere

Un ricco programma di eventi online si potrà seguire liberamente collegandosi con Città della Scienza e interagire con i ricercatori far compagnia a tutti tra scienza e divertimento.

Città della Scienza sarà chiusa fino al 15 gennaio come tutti i Musei e le attività culturali in Italia ma, dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 darà vita a tanti eventi online per non fermare la curiosità dei bambini e degli adulti, la voglia di condividere e di essere in contatto seppur a distanza.

Un Natale difficile per tutti che ci vede fisicamente lontani ma idealmente vicini. E Città della Scienza non si ferma e propone tanti incontri, tour virtuali, passeggiate online alle mostre, laboratori in diretta Facebook per far compagnia a tutti tra scienza e divertimento.

Grazie alla tecnologia si riuscirà ad interagire con chi si collegherà abbattendo la distanza fisica che bisogna mantenere e si potranno seguire e partecipare a tanti imperdibili appuntamenti.

Il programma degli eventi online per il periodo natalizio

Già svolto con successo martedì 8 dicembre il focus dal titolo “Insetti sotto l’albero”: da non perdere i prossimi appuntamenti.

DOMENICA 13 DICEMBRE – ORE 11.30 – Laboratorio Online_ Biscotti Fossili – Evento Live sulla pagina Facebook di Città della Scienza con Serena Criscuolo Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza.

– – Evento Live sulla pagina Facebook di Città della Scienza con Serena Criscuolo Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza. SABATO 19 DICEMBRE, ORE 11.30 – Visita Guidata Online alla Nuovissima Mostra “Missione Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo” – A cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. A conclusione del percorso il visitatore potrà ammirare alcuni bellissimi scatti di 3 famosi fotografi scientifico-naturalisti dell’Antartide (Nicklen, Palozzi, Sacchetti). Durata 45’ Evento sulla pagina Facebook di Città della Scienza

A cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. A conclusione del percorso il visitatore potrà ammirare alcuni bellissimi scatti di 3 famosi fotografi scientifico-naturalisti dell’Antartide (Nicklen, Palozzi, Sacchetti). Durata 45’ Evento sulla pagina Facebook di Città della Scienza LUNEDI’ 21 DICEMBRE, ORE 16.00 – Live show al Planetario Virtuale _ Al Cospetto di Giove e Saturno! – Con Serena Criscuolo, Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza – Durata 45 – Evento Live in diretta sulla Pagina Facebook di Città della Scienza di Napoli

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE, ORE 11.30 – Decoro-Azione! con doppio Natale – Attraverso la scelta dei colori e l’interpretazione delle forme potremo decorare due Simboli Natalizi differenti, complementari ed opposti, ma associati in un unico disegno. Materiali necessari: due stampe preliminari del disegno Doppio Natale, pastelli e/o pennarelli, o tempere/pennelli/acqua.- Durata : 60 minuti – Per adulti e bambini Con Claudio Massa, Città della Scienza Sponsoring Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

Attraverso la scelta dei colori e l’interpretazione delle forme potremo decorare due Simboli Natalizi differenti, complementari ed opposti, ma associati in un unico disegno. Materiali necessari: due stampe preliminari del disegno Doppio Natale, pastelli e/o pennarelli, o tempere/pennelli/acqua.- Durata : 60 minuti – Per adulti e bambini Con Claudio Massa, Città della Scienza Sponsoring Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza DOMENICA 27 DICEMBRE, ORE 11.30 – Laboratorio Online_ La scienza in un Fiocco! – Con Serena Criscuolo, Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza – Evento Live in diretta sulla Pagina Facebook di Città della Scienza di Napoli – Durata 45’ – Sponsoring: Giotto, Colore Ufficiale delle attività Educational di Città della Scienza

Con Serena Criscuolo, Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza – Evento Live in diretta sulla Pagina Facebook di Città della Scienza di Napoli – Durata 45’ – Sponsoring: Giotto, Colore Ufficiale delle attività Educational di Città della Scienza MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE, ORE 11.30 – Natale in corpo a misura d’uomo – Da Corporea, illuminati dalla scienza e dall’arte di Leonardo da Vinci, parteciperete ad un laboratorio per la conoscenza del corpo umano e del materiale plastico conforme alla sua rappresentazione. Materiali necessari: carta a quadretti, matita, argilla (oppure das/plastilina o altro materiale modellabile) e semplici stecche per la modellazione. Durata: 90 minuti Per adulti e bambini – Con Claudio Massa, Città della Scienza Sponsoring Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

DOMENICA 3 GENNAIO 2021, ORE 17.00 – Live Show al Planetario Virtuale_ Il cielo di Dicembre! – Evento Live in Diretta dalla Pagina Facebook di Città della Scienza – Con Serena Criscuolo, Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza – Durata 45’

Evento Live in Diretta dalla Pagina Facebook di Città della Scienza – Con Serena Criscuolo, Animazione Scientifica e Planetario di Città della Scienza – Durata 45’ MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 2021, ORE 11.30 – Il Taumatropio della Befana – Taumatropio è un semplice gioco, antenato del cinematografo, che attraverso la realizzazione di due disegni opposti che si completano a vicenda e un conseguente montaggio secondo un asse di rotazione. Materiali necessari: stampe preliminari del disegno “/Proprio Taumatropio//”/; carta o cartoncino, compasso o sagoma circolare di almeno 6 cm, matita, gomma, pastelli/pennarelli, colla, forbici, elastici. Durata : 60 minuti Con Claudio Massa, Città della Scienza – Sponsoring Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

Taumatropio è un semplice gioco, antenato del cinematografo, che attraverso la realizzazione di due disegni opposti che si completano a vicenda e un conseguente montaggio secondo un asse di rotazione. Materiali necessari: stampe preliminari del disegno “/Proprio Taumatropio//”/; carta o cartoncino, compasso o sagoma circolare di almeno 6 cm, matita, gomma, pastelli/pennarelli, colla, forbici, elastici. Durata : 60 minuti Con Claudio Massa, Città della Scienza – Sponsoring Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza Visita Guidata Online alla Nuovissima Mostra “Extreme Tour” – Extreme Tour: dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte – Nell’ambito della XXXIV Edizione di Futuro Remoto “Pianeta. Tra cambiamenti epocali e sfide globali” viene realizzato “EXTREME TOUR: Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte”, un progetto innovativo tra arte e scienza con al centro un’installazione artistica accompagnata da un percorso interattivo e laboratoriale. Fil rouge di questa narrazione sono gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani, ad esempio in ambienti che presentano valori estremamente alti o bassi di temperatura, pressione, pH o salinità, sconosciuti per lo più al grande pubblico e che in questa occasione diventano invece il centro di un racconto affascinate e inaspettato, un modo nuovo per scoprire un territorio, quello dei Campi Flegrei. L’installazione si inaugura il 15 dicembre ed è allestita a Città della Scienza dove sarà visitabile fino a gennaio 2021. Durata 45’

Il Programma è in continuo aggiornamento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata