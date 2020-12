Movies Animation & Digital: da Napoli online il Festival dell’animazione

Un festival dell’animazione tutto organizzato a Napoli con una settimana di film, incontri con registi, scrittori, attori, musicisti, artisti e anche un’anteprima esclusiva di The Walking Liberty, il nuovo e attesissimo film di Alessandro Rak

Si terrà 11 al 15 dicembre 2020 online la prima edizione online del festival dell’Animazione Movies Animation & Digital.

L’evento è stato ideato dalla MAD Entertainment, la società napoletana e factory creativa da cui sono nati i magnifici film di animazione L’arte della felicità di Alessandro Rak e Gatta Cenerentola che ha vinto il David di Donatello nel 2017.

Movies Animation & Digital proporrà una settimana particolare tra incontri con registi, scrittori, attori, musicisti, artisti e un’anteprima esclusiva di The Walking Liberty, il nuovo e attesissimo film di Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment.

Il festival sarà completamente dedicato all’animazione cinematografica con una particolare attenzione alle nuove tecnologie digitali che ne stanno progressivamente arricchendo il linguaggio.

L’evento si svolgerà totalmente online, alternando dirette streaming su Facebook a proiezioni cinematografiche all’interno del circuito #iorestoinsala.

Un festival tutto dedicato all’animazione cinematografica ideato a Napoli

Interessante il programma delle proiezioni online dal 11 al 15 dicembre 2020 che prevede Tempi moderni di Charles Chaplin, Minuscule di Hélène Giraud, La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe di Salvador Simò.

Ci saranno anche in anteprima esclusiva le prime immagini di The Walking Liberty di Alessandro Rak prodotto da Mad in collaborazione con Rai Cinema.

Tra gli ospiti anche Gary Goldman, Bruno Bozzetto, Maurizio de Giovanni, Francesco Ebbasta e Ciro Priello (The Jackal), Francesco Di Bella e Dario Sansone.

Il poster festival è stato realizzato da Marino Guarnieri. Qui un tucano e un robottino che mangia pop-corn sono insieme su un ramo. “Metafora dell’incontro tra natura e scienza, tra storia e futuro che solo nel mondo dell’animazione si può realizzare.”

