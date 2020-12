Festival Internazionale del Cinema di Salerno: la 74^ edizione sarà online e gratuita

Oltre 250 film partecipanti alla 74 edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, uno dei festival del cinema più antichi in Italia, per un’edizione speciale che sarà online e gratuita.

Si terrà dal 7 al 12 dicembre 2020 la 74 edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, un grande festival nato nel 1946 che quest’anno presenterà tutti i film in concorso gratuitamente sulla piattaforma digitale ufficiale.

Un programma molto ricco che prevede anche la partecipazione di grandi ospiti nazionali ed internazionali con interviste che si potranno seguire in diretta Fb dalla fanpage della kermesse.

Quest’anno sono stati selezionati circa 250 film di cui 120 stranieri provenienti da ogni parte del mondo.

Uno tra i più antichi festival italiani nato nel 1946

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è nato nel 1946 grazie al CINE CLUB SALERNO, associazione di cultura cinematografica, ed è secondo in Italia sola alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Negli anni è diventato punto di riferimento per tutti gli esperti e gli amanti dell’arte e dello spettacolo ed è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno.

Quest’anno il Festival Internazionale del Cinema di Salerno sarà solo online e gratuito per la chiusura di cinema e teatri per l’emergenza in corso.

L’edizione 2020 del FICS ricorderà i più grandi talenti del ‘900 del nostro bel Paese, Alberto Sordi, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni, ed Ennio Morricone, il celebre compositore scomparso lo scorso luglio.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata