Riaperte le botteghe dei Maestri Presepiali a San Gregorio Armeno

Riaperte le botteghe dei maestri presepiali napoletani da lunedì 7 dicembre 2020 con la Fiera di Natale di San Gregorio Armeno che quest’anno sarà dedicata a Diego Armando Maradona. All’inaugurazione è stato presente anche il fratello Hugo Maradona che vive da anni a Napoli

Le botteghe dei maestri presepiali napoletani hanno aperto lunedì 7 dicembre 2020 per un’edizione molto particolare della tradizionale Fiera di Natale di San Gregorio Armeno e dei Decumani.

Un Natale particolare con pochissime persone in quelle strade che di questi tempi erano talmente piene di gente che si doveva organizzare un “senso unico pedonale”.

La Fiera di Natale di San Gregorio Armeno quest’anno sarà dedicata a Diego Armando Maradona, e all’inaugurazione è stato presente il fratello Hugo Maradona che vive da anni a Napoli che assieme al parroco della straordinaria chiesa di San Lorenzo Maggiore ha inaugurato la Fiera di questo particolarissimo 2020.

L’atmosfera natalizia a San Gregorio Armeno

Non sarà la stessa degli altri anni l’atmosfera natalizia di a San Gregorio Armeno ma i bravi artigiani e maestri presepiali della zona faranno di tutto per ricrearla anche perché non si sono mai fermati.

I laboratori hanno continuato a lavorare e sono tutti pronti per questo Natale particolare e San Gregorio Armeno è già piena di straordinari presepi e di bellissimi pastori tradizionali e di nuove creazioni.

A questo proposito vi abbiamo già parlato della realizzazione del Maestro Genny Di Virgilio che ha realizzato la statuetta di Maradona con le ali ma ci saranno anche tanti bravi artigiani che realizzeranno statuette dedicate a Maradona e ai tanti personaggi del momento.

