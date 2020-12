Il Napoli Teatro Festival a casa nostra: gratis sul web gli spettacoli teatrali

Grande successo questa estate per il Napoli Teatro Festival Italia ed ora, con i teatri chiusi c’è la possibilità di vedere gratis da casa tanti spettacoli proposti nell’edizione 2020.

Continua, anche con i teatri chiusi, il Napoli Teatro Festival, che ci propone liberamente da casa tanti titoli dei suoi straordinari spettacoli in attesa di poterli rivedere dal vivo.

Spostato a data da destinarsi Shakespeare-Bach con Charlotte Rampling e Sonia Wieder-Atherton, previsto per il 30 dicembre 2020 al Teatro Bellini di Napoli che sarà riprogrammato per l’edizione 2021 del Napoli Teatro Festival ma è possibile vedere gratis da casa almeno 11 grandi spettacoli recenti.

On demand il Napoli Teatro Festival ha previsto di far rivedere alcuni dei suoi grandi spettacoli gratuitamente, sulla Mediateca dello spettacolo di Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania.

Il Napoli Teatro Festival a casa nostra

E sono veramente tanti gli straordinari spettacoli del Napoli Teatro Festival titoli disponibili gratuitamente sul web. Tutti gli spettacoli sono stati registrati dal vivo a luglio 2020 durante l’ultima edizione del Napoli Teatro Festival.

Di seguito vi proponiamo i titoli e alla fine del post troverete il link per vederli gratuitamente.

SALA D’ATTESA – THE WAITING ROOM – regia Ettore De Lorenzo

PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI – con Francesco Montanari e Guglielmo Poggi, regia Davide Sacco

SETTIMO SENSO – drammaturgia e regia Nadia Baldi

LA MISTICA DEL COSMO – mezzosoprano e direzione artistica Raffaella Ambrosino

LI CANTI DELLA GATTA CENERENTOLA – un progetto di teatro musicale e pupi napoletani di Ambrogio Sparagna

THE MAGIC DOOR – regia Giada Colagrande

UNA PERSONA – spettacolo musicale di Roberta Rossi

RUMORE DI FONDO – da un’idea di Ivo Parlati, Nadia Baldi

CONCERTO TRA SCRITTURA E TRASCRITTURA – di Roberto De Simone

TUTTE LE NOTTI DI UN GIORNO – con Claudio Di Palma, Marina Sorrenti

RESURREXIT CASSANDRA – ideazione e regia Jan Fabre, testo Ruggero Cappuccio

On demand i vari spettacoli del Napoli Teatro Festival al seguente link

