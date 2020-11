I migliori resort italiani sono in Campania secondo Travel + Leisure

Travel + Leisure, tra le migliori riviste del mondo per quanto riguarda il turismo internazionale, nella sua classifica sui migliori 10 resort italiani 2020, segnala ben 5 eccezionali alberghi della Campania. E il primo della lista è l’Hotel Caesar Augustus di Anacapri premiato come Miglior Resort Italiano 2020. Di seguito anche l’articolo originale

L’Hotel Caesar Augustus di Anacapri è il miglior Resort Italiano 2020 secondo “Travel + Leisure”, la rivista di New York che è considerata una tra i migliori magazine nel mondo del turismo internazionale.

Ma tra i primi 10 grandi alberghi italiani ci sono ben 5 altri resort della Campania, ed è un ottimo risultato specialmente in questo anno difficilissimo per il turismo, in particolar modo per quello internazionale.

Il magazine premia ogni anno il top di ogni paese del mondo secondo i suoi rigidi parametri e basandosi anche sul parere dei suoi lettori che hanno visitato quei luoghi durante le proprie vacanze.

E per questo difficile anno è stato premiato il Caesar Augustus che, dall’alto di Anacapri, si affaccia con un panorama mozzafiato sul mare e sulle rovine di uno dei palazzi imperiali romani di Capri.

I 10 Top Resort Italiani 2020 di Travel + Leisure

Tra i 10 migliori alberghi in Italia per il 2020 Travel + Leisure ne indica nella classifica ben 5 che si trovano in Campania, in luoghi splendidi della nostra terra tra le province di Napoli e Salerno, e precisamente a Anacapri, Sorrento, Positano, Amalfi e Positano,

Vediamo quali sono con vicino la posizione nella classifica di Travel + Leisure dei 10 migliori resort in Italia per il 2020.

– 1 – Caesar Augustus – Anacapri (NA)

– 2 – Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento (NA)

– 4 – Il San Pietro – Positano (SA)

– 5 – Hotel Santa Caterina – Amalfi (SA)

– 8 – Le Sirenuse – Positano (SA)

Come contattare gli alberghi della Campania

