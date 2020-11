Procida tra le 10 finaliste candidate ad essere Capitale Italiana della Cultura 2022

© Napoli da Vivere

L’isola di Procida ha superato la prima fase di selezione ed è tra le 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 ed è l’unica cittadina della Campania che concorrerà

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha reso noti i nomi delle 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 e per la Campania è rimasta la splendida isola di Procida.

Il prossimo e ultimo passaggio finale vedrà le 10 città finaliste presentare i propri dossiers alla Giuria in un’audizione pubblica con incontri che si terranno presso il Collegio Romano nei giorni 14 e 15 gennaio 2021. Vista la situazione di emergenza in corso le modalità e il calendario degli incontri verranno rese note prossimamente.

Procida si contenderà il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 assieme a Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra, che sono le 10 città prescelte tra le 28 partecipanti. La città che “vincerà” succederà a Parma, che è stata individuata come città per il 2020 ma che sarà detentrice del titolo anche nel 2021 in quanto a causa della emergenza è stato deciso di prolungare l’evento anche per il 2021.

Procida candidata a Capitale Italiana della Cultura

L’isola di Procida ha prevalso in questa prima selezione anche su Castellamare di Stabia, altra città candida in Campania, presentando un dossier per valorizzare i luoghi stupendi e le antiche tradizioni dell’isola, il turismo culturale e la destagionalizzazione dei flussi turistici

Procida è la più piccola e caratteristica tra le belle isole del golfo di Napoli e si candida a Capitale Italiana della Cultura per il 2022 per il prestigioso titolo ed anche per il finanziamento di un milione di euro, che verrà assegnato alla vincitrice, per realizzare quanto progettato.

A Procida sta lavorando un Comitato Promotore, con istituzioni e associazioni pubbliche e private, per la realizzazione del dossier/programma da presentare al Mibact e fondamentale è la figura del Direttore della candidatura che è stata affidata, con successo, a Agostino Riitano, già project manager supervisor di Matera Capitale Europea della Cultura che sta lavorando al programma culturale del dossier.

E’ anche stato importante l’apporto dei cittadini realizzato attraverso “Procida Immagina”, un percorso di co-creazione partecipata con tavoli di lavoro sui temi importanti come inclusione sociale e accessibilità, giovani e nuove tecnologie, turismo culturale e destagionalizzazione. Tra le tante idee progettuali anche una mostra temporanea che descriva il legame tra l’Isola di Procida, e i suoi abitanti, con il mare e l’anteprima dell’apertura del Museo Civico dell’isola.

