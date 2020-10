Passeggiata a cavallo nei Campi Flegrei alla scoperta dell’Oasi di Montenuovo

Una passeggiata per tutti, esperti e inesperti, su un cavallo e molto singolare che farà scoprire la straordinaria Oasi Montenuovo, conoscere luoghi stupendi e i segreti del monte più giovane d’Europa

Domenica 1 novembre 2020 l’Associazione Visit Campi Flegrei in collaborazione con il Centro Ippico Montenuovo, punto di riferimento in Campania per il settore dell’equitazione, ripropone un evento molto particolare: una passeggiata a cavallo, alla scoperta dell’Oasi di Montenuovo nei Campi Flegrei.

Un evento speciale per tutti, esperti e inesperti, che ci darà la possibilità di scoprire la bellezza dell’oasi Montenuovo, percorrendo i suoi sentieri a cavallo.

Una passeggiata guidata, su un cavallo, per visitare e conoscere i segreti del monte più giovane di Europa che però racchiude la storia millenaria dei Campi Flegrei.

La passeggiata a cavallo a Monte Nuovo

L’evento inizia dal Centro Ippico Montenuovo CIM, alla IV traversa Licola Patria Montenuovo 9/A, Pozzuoli, dove gli specialisti del CIM accoglieranno i partecipanti e assegneranno loro i cavalli per la passeggiata dando le indicazioni di base per poter montare a cavallo in sicurezza.

Poi tutti in sella per la passeggiata che si dividerà in tre tappe: l’avventura nel bosco, il sentiero dei laghi, il giro del cratere.

L’organizzazione dell’evento garantisce che possono partecipare tutti, esperti e inesperti, partendo però da un età minima di 14 anni.

L’evento si terrà domenica 1 novembre 2020 e ci saranno 2 gruppi con partenza 14.45 e 15.45: per ogni passeggiata vi sarà un limite massimo di 10 partecipanti in modo da garantire il distanziamento fisico e il rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza con obbligo di rispettare le norme vigenti. Il contributo associativo per la giornata è di 25 euro a persona.

Tutte le informazioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento vanno richieste all’organizzatore.

la prenotazione obbligatoria e le informazioni vanno richieste all’organizzatore Associazione Visit Campi Flegrei – Tel. 3208015036 – 3803675781 – WatsApp 3475507420 – info@visitcampiflegrei.eu

