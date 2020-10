Primitive Elements: la grande bellezza della Terra nelle foto di Francesco Bosso a Villa Pignatelli

Le meravigliose immagini di ghiacciai, scogliere, oceani, isole vergini, foreste pluviali a Villa Pignatelli a Napoli con la mostra fotografica di Francesco Bosso dal titolo Primitive Elements.

A Villa Pignatelli, Casa della fotografia, alla Riviera di Chiaia 200 a Napoli dal 15 ottobre 2020 al 6 gennaio 2021 si terrà una straordinaria mostra personale di Francesco Bosso dal titolo Primitive Elements. Bosso è un fotografo di paesaggio profondamente sensibile ai temi del riscaldamento globale e della tutela ambientale.

In Primitive Elements, che è curata da Filippo Maggia, ci saranno le straordinarie immagini che Francesco Bosso ha scattato in oltre 15 anni di lavoro, tra luoghi incontaminati, puri, primitivi e terribilmente fragili del nostro pianeta.

Più di 40 meravigliose fotografie in bianco e nero che propongono un percorso bellissimo tra le bellezze della terra, presentandoci scenari e paesaggi naturali, luoghi incontaminati ormai in via di sparizione e che probabilmente le generazioni future non vedranno.

Tutelare l’ambiente e promuovere un uso responsabile delle risorse naturali

Foto bellissime quelle di Bosso che fanno pensare, e che mostrano quanto sia urgente e necessario tutelare l’ambiente e promuovere un uso responsabile delle risorse naturali, in particolare dell’acqua.

E l’acqua è un elemento ricorrente e centrale nelle foto di Francesco Bosso che, nella mostra Primitive Elements ci fa propone i suoi straordinari scatti realizzati in ambiente Artico, dove il riscaldamento globale sta facendo sentire i suoi effetti in modo drammatico.

Foto straordinarie di un bravissimo fotografo di paesaggio, realizzate esclusivamente in bianco e nero e scattate su pellicola di grande formato con banco ottico.

Immagini potenti, allestite a Villa Pignatelli in isole di luce che si alternano a zone di ombra profonda, che restituiscono al visitatore la condizione di attesa e stupore vissuta sui luoghi in prima persona da Bosso davanti ai paesaggi mozzafiato che ha ritratto.

Francesco Bosso Primitive Elements: prezzi, orari e date