Alla Mensa delle Anime: visite guidate al Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Delle straordinarie visite guidate in sicurezza ci permetteranno di scoprire, in occasione della festività dei Morti, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Napoli, il Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, la Chiesa delle Anime Pezzentelle

Da Sabato 31 ottobre a Lunedì 2 novembre 2020 si potranno effettuare delle interessanti visite guidate tematiche dal titolo “Alla Mensa delle Anime” che si terranno in occasione della festività dei Morti, in uno dei luoghi più straordinari del centro antico di Napoli: il Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco.

Un vero viaggio emozionale, in sicurezza, alla scoperta della Chiesa che in città viene chiamata a chiesa “de’ ’e cape ’e morte” o delle Anime Pezzentelle che si trova sul Decumano Maggiore, nell’attuale via dei Tribunali.

Una visita tra i culti e le culture che, sin dalla notte dei tempi, onorano i defunti con l’offerta di cibo e che in città si manifestano con lo straordinario rapporto del popolo con la morte.

“I morti a Napoli non muoiono mai definitivamente, non abbandonano le persone care ma intervengono per dare aiuto e conforto nelle difficoltà: i vivi facendo loro del bene attraverso la preghiera, ne accorciano il tempo della pena in attesa della vita eterna.”

Alla Mensa delle Anime”: un percorso emozionale nel cuore della Napoli antica

Il percorso “Alla Mensa delle Anime” inizia nel grande Ipogeo della chiesa delle Anime del Purgatorio arricchito da un suggestivo allestimento, e poi continuerà nella splendida Chiesa superiore e finire nel Museo dell’Opera.

Un evento che ci consentirà di conoscere un culto che testimonia il grande senso della vita che il nostro popolo attribuisce alla morte, e delle tradizioni nostrane che,

“nei piatti di rito, dalla forte valenza simbolica, ne conservano la memoria: piatti dedicati al giorno dei morti, generalmente preparati con ingredienti della tradizione popolare, dai significati antichi come la farina di grano, il vin cotto, il melograno, il miele, la frutta secca.”

Come partecipare alle visite guidate

Le visite si terranno nei seguenti giorni:

31 Ottobre e 1 Novembre – Orario Partenza Visita 10.30 11.30 12.30

– Orario Partenza Visita 10.30 11.30 12.30 2 Novembre – Orario Partenza Visita 10.30 e 11.30

La visita parte con minimo 4 persone per un massimo di 15 partecipanti e permette di visitare il Complesso museale e partecipare alle visite emozionali “Alla Mensa delle Anime”: il contributo di partecipazione è di 6 euro a persona.

La partecipazione alle visite è a posti limitati e tiene conto dell’accesso contingentato e delle normative di sicurezza vigenti e si svolgeranno rispettando i protocolli previsti. (disponibile per la consultazione)

Prenotazione fortemente consigliata e info con mail a complessomusealepurgatorio@gmail.com Specificando per ogni partecipante* Nome Cognome Comune di Residenza Telefono Mail *trattamento dati personali necessario alla registrazione dei visitatori all’ingresso per ragioni di sicurezza legate all’emergenza sanitaria. Inviando la richiesta si riceverà una email di conferma della avvenuta prenotazione

La visita è organizzata dal Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative vigenti per l’emergenza.

