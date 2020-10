Un Francobollo Celebrativo per ricordare la vittoria del Napoli in Coppa Italia 2020

napoli calcio PROVINO

Sarà in cinquecentomila esemplari il francobollo celebrativo di Poste Italiane che ricorda la conquista della Coppa Italia 2020 da parte del Napoli con una straordinaria partita vinta ai calci di rigore sulla Juventus per 4 a 2.

La sesta Coppa Italia conquistata il 17 giugno 2020 dal Napoli, la terza nell’era De Laurentiis, è stata ricordata da Poste Italiane con l’emissione di un francobollo commemorativo da 1,10 euro emesso in cinquecentomila esemplari.

La meritata vittoria della squadra di Gattuso, viene ricordata da Poste Italiane che, il 27 ottobre 2020, ha emesso un francobollo appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla SS Calcio Napoli S.p.A., squadra vincitrice della Coppa Italia 2020.

Il francobollo con una tiratura di cinquecentomila esemplari sarà disponibile in foglio da quarantacinque esemplari ed è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

La sesta Coppa Italia del Napoli ricordata su un francobollo

Il bozzetto del francobollo è stato a cura della SS Napoli Calcio S.p.A e poi ottimizzato dal Centro Filatelico del Poligrafico e riproduce, a sinistra, il logo della Società Sportiva Napoli Calcio che si staglia sulla coccarda tricolore, e la figura stilizzata di un giocatore con la divisa del Napoli mentre calcia un pallone. A destra c’è invece la Coppa Italia e poi completano il francobollo la leggenda “SSC NAPOLI VINCITRICE COPPA ITALIA 2019/2020” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo sarà presto in circolazione ma l’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Napoli 35 in via Giorgio Arcoleo vicino piazza Vittoria.

Lo speciale francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, e gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e poi sul sito Poste.it.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata