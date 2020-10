William Kentridge in mostra gratis agli antichi Arsenali di Amalfi

‘More Sweetly Play the Dance’ una mostra gratuita di William Kentridge, artista sudafricano di fama internazionale, nell’antico Arsenale di Amalfi, un luogo splendido e custode di memorie antiche.

‘More Sweetly Play the Dance’ è una mostra gratuita dell’artista di fama internazionale, William Kentridge, sarà fino al 2 dicembre 2020 nell’antico Arsenale di Amalfi, un luogo splendido e custode di memorie antiche.

William Kentridge è un’apprezzato artista internazionale che si è mosso tra la direzione artistica di diverse serie televisive in Francia per poi cimentarsi disegni e film di animazione, non dimenticando mai la sua grande passione per il teatro.

Il Progetto della mostra, voluta dalla Galleria Lia Rumma, ci permette di ammirare l’installazione di Kentridge che mescola tecniche differenti, dal disegno all’incisione, al teatro e all’animazione e che si inserisce perfettamente, con un allestimento site specific, nel suggestivo spazio nella costiera amalfitana.

Un opera particolare quella dell’artista sudafricano, una video-installazione della durata di 15 minuti già presentata nel 2015 all’Eye Film Institute di Amsterdam nel 2015, che oggi appare di straordinaria attualità perché tocca il tema della vulnerabilità. Una danza medievale della morte, una morte che non distingue tra ricchi e poveri.

Otto schermi su cui, per oltre 40 metri, sfilerà una processione, a ritmo incalzante, di figure umane stilizzate a grandezza naturale, accompagnata da musiche di una banda di ottoni sudafricana, in un paesaggio particolare disegnato a carboncino.

Kentridge propone corpi avvolti in sudari, ammalati che trascinano flebo, scheletri, gabbie per uccelli, sacerdoti in un ritmo incalzante in un trionfo della morte che celebra la vita, “come in una parata carnevalesca”, tema caro all’artista.

William Kentridge ad Amalfi: prezzi, orari e date

Quando: fino al 2 dicembre 2020

fino al 2 dicembre 2020 Dove: Antico Arsenale Largo Cesareo Console, 3 – Amalfi

Antico Arsenale Largo Cesareo Console, 3 – Amalfi Orari: Dal mercoledì – venerdì Ore 17-22 Sabato – Domenica 17 – 23

Dal mercoledì – venerdì Ore 17-22 Sabato – Domenica 17 – 23 Prezzo biglietto: ingresso libero

ingresso libero Contatti e informazioni: WhatsApp +39 3351810484 sito ufficiale

