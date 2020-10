Ritorna ad Agnano il Gran premio lotteria con i cavalli più veloci del mondo e solo 1000 ingressi

Il Gran Premio Lotteria di Agnano, storica corsa che si tiene dal 1947 si svolgerà domenica per la 71° edizione del GP con i migliori e più veloci cavalli del con ingressi ridotti e controllati e solo con biglietti online

E’ una delle corse più attese in Italia e in Europa il Gran Premio Lotteria di Agnano, storica corsa che sui tiene dal 1947. E il 25 ottobre 2020 si correrà la 71° edizione del GP in cui saranno presenti i migliori e più veloci cavalli del mondo come tra cui Face Time Bourbon, Vernissage Griff e Cokstile.

In tempi di emergenza il gran premio Lotteria di trotto sarà ad ingressi ridotti e controllati: saranno infatti ammessi solo 1.000 persone sulle tribune all’aperto dell’Ippodromo di Agnano che dovranno acquistate il biglietto online.

Domenica 25 ottobre la 71esima edizione della storica corsa sosterrà la Fondazione Telethon ed il Tigem devolvendo quota parte dei biglietti di ingresso in favore della ricerca.

Una grande corsa dal vivo in sicurezza

E anche per questa importante manifestazione saranno attuate rigide misure di sicurezza. Solo 1000 ingressi e i biglietti solo online e non disponibili alla casse dell’ippodromo. L’accesso del pubblico in ippodromo sarà consentito, in misura proporzionale alle capienze consentite in quattro diversi settori con percorsi di entrata e di uscita delineati e presidiati.

I biglietti online sulla piattaforma ETES www.etes.it o presso punti vendita autorizzati ai seguenti prezzi:

Tribuna Traguardo (intero € 25,00 – ridotto fino a 14 anni € 15,00);

Tribuna Centrale (intero € 18,00 – ridotto fino a 14 anni € 10,00);

Parterre (intero € 10,00 – ridotto fino a 14 anni € 5,00);

Scuderie opposto tribuna (biglietto unico € 5,00).

Ci saranno nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2020 corse a ingresso gratuito contingentato secondo normative di sicurezza vigenti.

Per l’occasione nella giornata del gran premio Lotteria all’ippodromo di Agnano ci sarà il servizio ristorante presso il roof garden Partenope su prenotazione e fino ad esaurimento. Sabato 24 e domenica 25 ottobre sarà aperta anche la pizzeria con forno a legna e friggitoria e alle scuderie venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 rimarrà aperta anche la trattoria.

