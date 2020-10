Tableaux Vivants da Caravaggio nel Complesso Monumentale Donnaregina a Napoli

Ritornano gli eccezionali spettacoli di Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio che si terranno nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli. In piena sicurezza vedremo sul palco gli attori che compongono dal vivo le opere di Caravaggio

Domenica 25 ottobre 2020 ritornano gli eccezionali spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, Museo Diocesano, a Napoli.

Uno spettacolo dal vivo, che si chiama “La Conversione di un Cavallo”, che verrà eseguito davanti agli occhi dei partecipanti, e che consentirà di vedere le opere di Caravaggio composte sul palco grazie a attori professionisti

Gli spettacoli dei Tableaux Vivants si basano sulla tecnica dei quadri viventi, nata nel settecento, che prevede di comporre un quadro con attori veri davanti agli occhi dei visitatori.

Gli straordinari quadri di Caravaggio verranno composti sul palco della Chiesa di Donnaregina Nuova davanti agli spettatori, senza interruzione, da circa 8 attori che proporranno ben 23 opere di Caravaggio con l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate mente un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice sulle note delle musiche di Mozart, Vivaldi, Bach e Sibelius.

I Tableaux Vivants a Donnaregina in sicurezza

I Tableaux vivants a Donnaregina si terranno con la regia di Ludovica Rambelli e aiuto regia di Dora De Maio. In scena, per questa edizione, ci sono Andrea Fersula; Serena Ferone: Ivano Ilardi; Laura Lisanti; Chiara Kija; Antonella Mauro; Paolo Salvatore; Claudio Pisani.

Gli spettacoli avranno posti distanziati come da normativa e assegnati ed è previsto l’acquisto dei biglietti online: la grande sala sarà predisposta per solo 102 posti. Pertanto per coloro che verranno alla biglietteria senza acquisto online non viene garantita la disponibilità.

Tableaux Vivants al Museo Diocesano: prezzi, orari e date