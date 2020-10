Il Teatro dei Piccoli: la Domenica Mattina con spettacoli per bambini e famiglie al teatro Sannazaro

Sannazaro - immagine di repertorio

Una bella iniziativa per bambini e famiglie: il Teatro Solidale dei piccoli con spettacoli per famiglie la domenica mattina

Lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia a Napoli con l’iniziativa “Teatro Solidale” ha messo a disposizione gratuitamente la centralissima sala per le compagnie e per i piccoli teatri che non possono reggere le severe regole di sicurezza per gli attuali spettacoli.

E, nell’abito dell’iniziativa del “Teatro Solidale” che durerà fino a gennaio 2021, si terrà anche l’evento ricorrente “Il Teatro Solidale dei Piccoli” con tanti spettacoli per bambini e per le loro famiglie la domenica mattina.

L’iniziativa, organizzata dai Magazzini di Fine Millennio si terrà presso il Teatro Sannazaro di Napoli dal 18 ottobre 2020 al 6 gennaio 2021 nelle domeniche indicate con spettacoli che iniziano alle ore 10:30.

“Il Teatro Solidale dei Piccoli” al Teatro Sannazaro

Domenica 18 ottobre e 15 novembre 2020 ore 10:30 – DIRITTI IN TESTA – La carta dei diritti dell’Infanzia, Con Igor Canto e Cristina Recupito, Regia Cristina Recupito. Tecnica e linguaggi espressivi Teatro d’attore, d’ombre e di figura. Durata 60’ circa. Età consigliata bambini, ragazzi e famiglie

Il Teatro Solidale dei Piccoli: informazioni e prezzi

Prezzo: € 8,00 a persona (un biglietto in omaggio per uno dei due adulti accompagnatori di bambini e ragazzi).

€ 8,00 a persona (un biglietto in omaggio per uno dei due adulti accompagnatori di bambini e ragazzi). Orario: E’ obbligatorio l’arrivo a Teatro almeno un’ora prima dell’inizio della rappresentazione

E’ obbligatorio l’arrivo a Teatro almeno un’ora prima dell’inizio della rappresentazione Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 081.418824 – 081411723 – Magazzini di Fine Millennio tel. 081.625239 / 348.7793821 – Sito ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata