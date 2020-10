Ritorna il Napoli Jazz Winter 2020 nel grande Auditorium del Vomero

Ritornano in sicurezza i concerti del Napoli Jazz Winter 2020 che si terranno al Vomero nel grande Auditorium Salvo D’Acquisto





Iniziati, in sicurezza, i concerti del Napoli Jazz Winter 2020 nel grande Auditorium Salvo D’Acquisto in Via Morghen 60 al Vomero a Napoli.

E dopo il successo di Venerdì 16 Ottobre 2020 con Antonio Fresa in piano solo, in programma altri due concerti imperdibili sempre nel grande Auditorium del Vomero dove è possibile mantenere ampiamente la distanza di sicurezza e ascoltare musica di qualità.

Sabato 24 Ottobre 2020 un nuovo appuntamento al Vomero con la bella musica di Carlo Lomanto che, sul palco dell’auditorium del Vomero, ci presenta il concerto “Passione” un omaggio in jazz alla canzone napoletana. Un progetto realizzato da Lomento nei mesi di chiusura creando un gradevolissimo omaggio alla su città ed alle sue più belle canzoni prodotto da solo a casa. Una rivisitazione della grande musica di Roberto Murolo e della sua “Antologia della Canzone Napoletana” affrontata in modo personale ed influenzato dalla passione di Carlo Lomanto per il Jazz e per la Bossanova.

Napoli Jazz Winter 2020 continua poi Venerdì 30 Ottobre sempre alle 19 con Lello Petrarca in piano solo che ci presenta un suo omaggio a Morricone attraverso un originale viaggio musicale. Lello Petrarca è un bravo pianista, compositore, polistrumentista ed arrangiatore che ha collaborato con artisti tra i quali Nino Buonocore, Daniele Sepe, Stefano Di Battista, Markus Stockhausen, Gianluigi Trovesi, Maurizio Giammarco, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi e tanti altri. Al Vomero presenterà una sua personale rivisitazione ed un omaggio, in piano solo, a Ennio Morricone.

Napoli Jazz Winter 2020 – i prossimi appuntamenti

Sabato 24 Ottobre 2020 – ore 21.00 – CARLO LOMANTO “Passione” – Omaggio in jazz alla canzone napoletana

