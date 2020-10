Riapre per soli tre giorni il Teatro di Corte della Reggia di Caserta

Per soli tre giorni ci sarà un’apertura straordinaria del Teatro di Corte della Reggia di Caserta detto anche il piccolo San Carlo per la sua bellezza

Tre giorni di apertura straordinaria per il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, che fu chiamato il piccolo San Carlo per la sua bellezza. Il capolavoro del Vanvitelli aprirà in via straordinaria da giovedì 22 a sabato 24 ottobre 2020 dalle 9.30 alle 18.30.

Per consentire visite in sicurezza, anche in considerazione della dimensione del teatro, l’accesso sarà regolamentato con visite in turni di 15 minuti per gruppi di massimo 5 persone e sarà permessa una breve sosta nel palco reale e in platea. I visitatori aspetteranno il proprio turno nel vicino cortile adiacente all’ingresso del Teatro di Corte.

Durante tutta la visita sarà obbligatorio il distanziamento fisico e si dovrà indossare sempre la mascherina non toccando opere, arredi e suppellettili. La visita al Teatro di Corte sarà inclusa nel biglietto d’ingresso agli Appartamenti reali della Reggia di Caserta.

Acquista i biglietti online su TicketOne per visitare il Teatro di Corte e la Reggia di Caserta

Aperture eccezionali per il “piccolo San Carlo”

Il Teatro di Corte si trova nel lato occidentale della Reggia, a piano terra, e fu costruito in una fase successiva a quella di progettazione del Palazzo. La sua costruzione terminò infatti nel 1768 e fu inaugurato nel gennaio del 1769 dal giovane Re Ferdinando e dalla Regina Maria Carolina, alla presenza di tutta l’aristocrazia napoletana.

In origine Vanvitelli aveva previsto un edificio isolato, che avrebbe potuto accogliere un vasto pubblico, ma Carlo di Borbone volle un teatro ad esclusivo uso della corte con anche un ingresso riservato che consentiva al re di accedere direttamente al palco reale.

Un teatro molto bello e curato il cui spazio interno contiene tante colonne in alabastro associate a pilastri di breccia rossa, sormontati da capitelli dorati. Sulla volta, così come nei grandi teatri, c’è un grande affresco che raffigura Apollo che calpesta il pitone, ed è tutto circondato da muse che fu realizzato da Crescenzo La Gamba.

Come visitare il Teatro di Corte della Reggia di Caserta

