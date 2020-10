Il Piano Be del Teatro Bellini: più spettacoli al giorno per 9 settimane e in sicurezza

Una vera rivoluzione nel modo di far teatro nella storica sala del Bellini che, per ragioni di sicurezza, è stato completamente trasformato passando da uno spettacolo serale con il pubblico frontale a più spettacoli al giorno, dal mattino alla sera, con un palcoscenico dalla forma allungata con gli spettatori ai lati che circondano il lungo palco. E qui si alterneranno fino a 4 spettacoli al giorno dalle 11 del mattino fino a mezzanotte tra prosa, danza, musica, spettacoli per bambini e laboratori teatrali.

E, su questo nuovo palco, si alterneranno fino a 4 spettacoli al giorno con il primo che inizierà alle 11 del mattino e l’ultimo a mezzanotte. Non mancherà la prosa ma anche la danza, la musica del BeQuiet e anche il teatro per l’infanzia. E poi il martedì sera un vero e proprio cantiere teatrale con artisti e pubblico che insieme, esploreranno il testo di Ruccello, in una sorta di laboratorio permanente.

Una rivoluzione e un teatro sempre aperto dalla mattina alla sera

E poi dal giovedì al sabato, dopo lo spettacolo pomeridiano, il pubblico potrà dialogare con gli attori attraverso uno schermo attivo di Adiacente Possibile che verrà aperto direttamente sul palcoscenico.

Una originale e bella proposta per ripartire e far rinascere lo spettacolo in un momento difficile per tutti.

I prezzi degli spettacoli al Teatro Bellini per il Piano Be

In questa organizzazione “giornaliera” del teatro i prezzi dei singoli spettacoli vanno da 10 a 20, euro ma ci sono anche una serie di convenienti abbonamenti che consentono di vedere più spettacoli nella stessa giornata o su diversi giorni.

COMBO – 2 SPETTACOLI* – diversi nello stesso giorno – 30€ intero – 20€ under29

BE CARD – 12 SPETTACOLI – 150€ intero – 90€ under29

BE CARD – 8 SPETTACOLI – 120€ intero – 70€ under29

BE JENNIFER CARD – i sette martedì di Be Jennifer 70€ intero

Le prime due settimane di programmazione al teatro Bellini di Napoli

Per queste due settimane gli spettacoli di prosa al Bellini saranno

Settimana 1 – Dal 22 al 25 ottobre Le cinque rose di Jennifer/Casting

– Dal 22 al 25 ottobre Settimana 2 – Dal 29 ottobre al 1 novembre MDLSX/David

Poi di seguito il programma completo delle due settimane

Da giovedì 22 a Domenica 25 ottobre 2020

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

Le cinque rose di Jennifer ore 17.30

Casting ore 20.30

Fémmene Comme A Me (Piccolo Bellini) ore 21.00

VENERDÌ 23 OTTOBRE

Casting ore 18.30

Fémmene Comme A Me (Piccolo Bellini) ore 21.00

Le cinque rose di Jennifer ore 21.30

Il colore venuto dallo spazio ore 00.00

SABATO 24 OTTOBRE

All’ombra di un grosso naso ore 11.30

Le cinque rose di Jennifer ore 17.30

Casting ore 20.30

Fémmene Comme A Me (Piccolo Bellini) ore 21.00

Il colore venuto dallo spazio ore 00.00

DOMENICA 25 OTTOBRE

Le cinque rose di Jennifer ore 11.30

Fémmene Comme A Me (Piccolo Bellini) ore 18.00

Casting ore 20.30

Da martedì 27 a Domenica 1 Novembre 2020

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

Be Jennifer ore 20.30

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE

Be Quiet ore 21.00

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE

David ore 17.30

MDLSX ore 20.30

Plastilina (Piccolo Bellini) ore 21.00

VENERDÌ 30 OTTOBRE

MDLSX ore 18.30

Plastilina (Piccolo Bellini) ore 21.00

David ore 21.30

Il colore venuto dallo spazio ore 00.00

SABATO 31 OTTOBRE

Storia di un uomo e della sua ombra (mannaggia ‘a mort) ore 11.30

David ore 17.30

MDLSX ore 20.30

Plastilina (Piccolo Bellini) ore 21.00

Il colore venuto dallo spazio ore 00.00

DOMENICA 1 NOVEMBRE

David ore 11.30

Silence/L’ego ore 17.30

Plastilina (Piccolo Bellini) ore 18.00

MDLSX ore 20.30

Maggiori informazioni – Teatro Bellini Napoli

