Notte nei Musei: tanti grandi musei aperti di sera a pochi euro a Napoli e in Campania

Nel mese di ottobre e in quello di novembre 2020 ci saranno tanti e interessanti appuntamenti serali a Napoli e in Campania nei grandi musei. Notti speciali per scoprire, in genere nei weekend, i nostri grani musei e luoghi d’arte con il fascino della sera con pochi euro

Durante i mesi di ottobre e novembre 2020 tanti grandi musei a Napoli e in Campania, apriranno le loro porte di sera a pochi euro. Opportunità veramente speciali per vedere le straordinarie collezioni permanenti dei nostri grandi luoghi d’erte e le speciali mostre, di livello anche internazionale, che ci sono in questo periodo in molti musei.

Un’occasione unica per una tranquilla passeggiata, in piena sicurezza, tra le grandi bellezze della Campania.

Le aperture serali dei musei a Napoli

Il giovedì di sera nel grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Ingresso 2 euro – Da giovedì 1° ottobre e fino a giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 20, il MANN di Napoli effettuerà delle speciali aperture serali al prezzo super speciale di 2 euro. Per tutto il mese di ottobre si terranno, durate le aperture serali, anche quattro concerti del Festival Barocco Napoletano che si potranno ascoltare gratuitamente e poi, in altre serate, la rassegna gratuita di film L’Altro Giappone che si terrà nel nuovo auditorium del MANN. Il Museo Nazionale il giovedì pomeriggio offre anche l’occasione di partecipare gratuitamente agli Incontri di Archeologia un evento ormai “storico” che si tiene da anni nel grande museo cittadino. Al MANN si potrà anche visitare la grande mostra Etruschi e il Mann che abbraccia un arco temporale di circa sei secoli: Aperture serali al MANN

il venerdì sera a 2 euro del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Ingresso 2 euro Anche lo straordinario Museo Nazionale di Capodimonte effettuerà delle aperture speciali serali con ingressi a soli 2 euro il venerdi sera con visita alle collezioni permanenti e alle grandi mostre. E’ richiesta la prenotazione obbligatoria. Con l’apertura straordinaria a 2,00 euro ci sarà la possibilità di visitare anche le importanti mostre che ci sono in questi giorni a Capodimonte come quella sul grande artista napoletano dal titolo “Vincenzo Gemito. Dalla scultura al disegno” o quella che ci farà immergere nella Napoli borbonica “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”. Visitabile anche quella sul grande architetto e artista spagnolo “Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli” e anche la straordinaria mostra aperta da pochi giorni a Capodimonte su “Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura” allestita nella Sala Causa. Apertura serale straordinaria a Capodimonte

Le aperture serali dei musei vicino Napoli

Venerdì e sabato sotto le stelle con passeggiate notturne nel Parco Archeologico di Pompei

Ingresso 6 euro – Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi il 14 novembre per la Notte dei Musei, tutti i venerdì e sabato, sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne nel grande Parco archeologico di Pompei. Per questo evento il sito riaprirà le porte dalle ore 20,00 alle 23,00, con ultimo ingresso alle ore 22,00. Ingresso 6 euro. Prossime aperture 16 e 17 ottobre . leggi la guida di Pompei con quello che c’è da conoscere sul grande sito archeologico. A Pompei c’è anche una grande mostra da non perdere dal titolo Venustas. Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico Sotto le stelle a Pompei. Acquista i biglietti online su Ticketone.

Il sabato sera di notte nei siti archeologici di Paestum e Velia con spettacoli e altro

Ingresso 1 euro Aperture il sabato sera ma anche in qualche giornata di venerdì per i due straordinari siti dal Parco Archeologico di Paestum e Velia che saranno aperti di notte per 20 sere da ottobre a dicembre, a partire da venerdì 2 ottobre 2020, con tanti eventi, percorsi tematici e tanti altro con biglietto a € 1,00 dai 18 anni in su. Prossime aperture 10 Ottobre Aperture notturne ad 1 € a Paestum e Velia

Venerdì e sabato di notte nella Villa di Poppea a Oplontis, alla Reggia di Quisisana e a Villa Regina

Ingresso 3 euro Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi il 14 novembre per la Notte dei Musei sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne in tre straordinari siti archeologici vesuviani tutti i venerdì e sabato sera a soli 3 euro. Una bella occasione anche per conoscere il particolare e nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare aperto nel mese di settembre con importanti raccolte di reperti di Stabiae, la terza grande città seppellita dalla eruzione del Vesuvio. Siti vesuviani aperti di sera

Il venerdì sera aperture speciali al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Ingresso 5 euro. Anche il MAV. Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, a partire da Venerdì 2 ottobre 2020, effettuerà delle speciali aperture serali il venerdì che, di volta in volta saranno arricchite da eventi speciali, dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Aperture serali al MAV

Aperture speciali di sera anche alla Reggia di Caserta

Dal mese di Novembre ci saranno tante iniziative speciali anche alla Reggia di Caserta che si terranno fino a dicembre con tre mesi di eventi e aperture speciali al pubblico, Un programma interessante che però dovrà essere di volta in volta verificato nei giorni indicati vista l’emergenza in corso. In particolare il 23 Novembre in occasione dei 40 anni dal terremoto dell’Irpinia ci sarà anche una speciale visita guidata alla collezione Terrae Motus che è ospitata alla Reggia ma al momento non è visitabile. In quella occasione saranno esposte almeno 10 opere di grandi artisti e probabilmente potremo veder il “ Fate Presto” di Andy Warhol e altre di Long, Pistoletto e tanti altri.Aperture speciali di sera a Caserta

Il sabato, ma durante la giornata, corsi di Yoga e Pilates nella splendida Reggia di Portici

Durante le prossime giornate di sabato a partire dal 10 ottobre 2020 nella splendida Reggia borbonica di Portici si terranno lezioni di pilates e yoga di mattina (pilates alle ore 11.00) e di pomeriggio (yoga alle ore 17.00). I corsi continueranno in tutte le giornate di sabato fino a novembre 2020. Yoga e Pilates nella Reggia di Portici

