Eventi e visite gratuite per riscoprire la via Appia Casertana

Domenica 18 Ottobre 2020 continua l’annuale edizione di Appia Day una giornata per riscoprire l’antica e importante via Appia Casertana, che si tiene nell’ambito della giornata nazionale “Appia Day”, promossa ogni anno da Touring Club Italiano e Legambiente.

Tutti appuntamenti per celebrare il patrimonio e le bellezze presenti lungo il tracciato casertano dell’antica via Appia. Gli eventi sono gratuiti, salvo alcuni che prevedono un piccolo contributo, tra visite guidate, passeggiate, mostre, laboratori e degustazioni per riscoprire i luoghi, le storie e le ricchezze della più famosa tra le antiche strade romane.

Appia Day – Programma 2020 – Domenica 18 ottobre

Le attività sono gratuite, salvo dove espressamente indicato. Contatti e recapiti sono riportati in calce a ogni evento. Alla fine del post il link al programma completo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE

00-12.00 – Il tratto campano della via Appia attraverso visite guidate a cura del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” A cura del Museo Archeologico dell’antica Capua – Direzione regionale Musei Campania e del DiLBeC Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 0823 1831093 ANFITEATRO CAMPANO – 30-15.00 – IL CAMMINO DELLA CAPUA ANTICA – Passeggiata lungo i siti storici della Città (gruppi non superiori ai 25/30 partecipanti) e demo di Nordic Walking (gruppi di max 5 persone). A cura della ASD Federazione Italiana Camminatori Sportivi Meeting-point: ore 6.30 Biglietteria – Anfiteatro campano – Info: Fiorentino La Greca 335 460682

CAPUA

30-12.30 – Open-Day di canoa – Visita guidata con istruttori sul tratto cittadino del fiume Volturno.- A cura del Volturnia Kayak Capua (partecipazione consentita a nuotatori maggiorenni) – 3207503931 CATTEDRALE DI CAPUA – 00-11.00 – LE VIE DELLA BELLEZZA DI CAPUA SACRA Visita itinerante – in collaborazione con la commissione Capua Sacra e il Comune di Capua A cura di Damusa Aps Quota di partecipazione: 5,00 euro – Info: 333 2493305

00-13.00 – Passeggiata dalla Corte dei Principi Longobardi col Monumento alla Lingua e le Chiese di San Salvatore Aperti per Voi TCI e S. Domenico, al Corso Appio tra chiese e palazzi con le pietre dell’antica Capua incastonate nel basamento, terminando alla Reale Sala d’Armi borbonica dopo aver ammirato dall’alto del Belvedere della Chiesa settecentesca della Carità il panorama del Corso Appio coi suoi storici Monumenti. (limitato a 40 partecipanti) – A cura di Touring Club Italiano CdT Terra di Lavoro e TCI Aperti per Voi – 334 6825871 PALAZZO MUNICIPALE – 00 – I PERCORSI DELLA MEMORIA – Percorso teatrale-culturale con un incontro ravvicinato con il passato. A cura dell’Associazione “La Mansarda-Teatro dell’Orco” Quota di partecipazione: 5,00 euro – Info: 339 8085602

CURTI

MAUSOLEO DELLA CONOCCHIA – 9.00-13.00 – APPIA SUN-DAY – Visite guidate in collaborazione con il Comune di Curti A cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e della Pro Loco di Curti Info: 0823 277111

