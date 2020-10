Appia Day: due giorni di eventi e visite gratuite per riscoprire la via Appia Casertana

Si terrà nelle due prossime domeniche di ottobre, nei giorni 11 e 18 Ottobre 2020, l’annuale edizione di Appia Day una giornata nazionale con tanti eventi gratuiti per riscoprire l’antica e importante via Appia Casertana

Nelle prossime domeniche del giorno 11 e 18 Ottobre 2020 si terrà la giornata nazionale “Appia Day”, promossa ogni anno a livello nazionale dal Touring Club Italiano e Legambiente, in collaborazione, per la Campania anche con la Direzione regionale Musei Campania e tante altre aziende e associazioni.

Quest’anno per Appia Day ben 22 appuntamenti in 9 comuni della zona casertana tra cui Santa Maria Capua Vetere, Capua, Caserta, Curti, Maddaloni, Mondragone, San Prisco, San Tammaro, Benevento.

Nella provincia di Caserta in questi due giornate dell’Appia Day si terranno tanti eventi in diversi comuni per celebrare il patrimonio e le bellezze presenti lungo il tracciato casertano dell’antica via Appia. Tutti appuntamenti gratuiti, salvo alcuni che prevedono un piccolo contributo, tra visite guidate, passeggiate, mostre, laboratori e degustazioni per riscoprire i luoghi, le storie e le ricchezze della più famosa tra le antiche strade romane.

Appia Day – Programma Domenica 11 ottobre 2020

Le attività sono tutte gratuite, salvo dove espressamente indicato. Contatti e recapiti sono riportati in calce a ogni evento. Di seguito riportiamo solo alcuni eventi che si terranno a Santa Maria Capua Vetere, a Capua e a San Tammaro alla Reggia di Carditello. Alla fine del post il link al programma completo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ANFITEATRO CAMPANO – 10.00-14.00 – UNA GIORNATA DA GLADIATORE – La Scuola dei Gladiatori: esibizioni di combattimenti – A cura della Pro Loco "Spartacus" Info: 0823 1831093 – 11.00-12.00 – FAVOLE ALL'ANFITEATRO – Cenerentola, spiderman e i loro amici alla scoperta di Spartaco A cura dell'Associazione culturale "A spasso con le fate" Info: 0823 1831093

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA CAPUA – 9.00-12.00 – CAPUA: LA PRIMA TAPPA DOPO ROMA – "I testimoni della strada: i cippi dell'Appia" – Visite guidate a cura dell'Università degli studi "Luigi Vanvitelli" – A cura del Museo archeologico dell'antica Capua – Direzione regionale Musei Campania e del DiLBeC Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Info: 0823 1831093 – 10.00-11.00 – NON SOLO APPIA: CONNESSIONI CON LA REGINA VIARUM – Presentazione del libro "Polifonia del Mediterraneo. Lungo l'antica via consolare campana da Puteoli a Capua" di Angela Giustino- A cura del Centro Italiano Femminile di Santa Maria Capua Vetere Info e prenotazioni: 0823 1831093 (ingresso contingentato max 25 persone)

CHIESA MARIA SS. ASSUNTA E SAN SIMMACO – 18.30 – MUSICHE D'INSIEME DEL 1700 A NAPOLI E MILANO – Concerto di musiche del 1700 con Cappella Vocale e Strumentale "I Musici di Corte" – A cura dell'Associazione culturale "Francesco Durante". Referente: Pietro Di Lorenzo Info: Laura Di Giugno 339 5621901 – info@tempodifesta.it

PIAZZA ADRIANO – ANFITEATRO CAMPANO – 13.30-15.00 – CAMMINATA SPORTIVA DALL'APPIA A CARDITELLO – Passeggiata lungo il percorso dell'Appia e gazebo informativo in Piazza Adriano dalle ore 15.00 – A cura della Federazione Italiana Camminatori Sportivi – Info: Fiorentino La Greca 335 460682

MUSEO DEI GLADIATORI – ANFITEATRO CAMPANO – 10.00-16.00 – IL RACCONTO DELL'APPIA ATTRAVERSO I MONUMENTI DELL'ANTICA CAPUA – Percorso didattico/ visita guidata – A cura dell'Archeoclub di Santa Maria Capua Vetere. Info: 0823 1831093 – 9.00-13.00 – ICONE DALL'APPIA – Evento online – Il Club per l'Unesco di Caserta pubblicherà sulla pagina "Centro Unesco Caserta" e sui canali del Club contenuti e apparati fotografici sulla via Appia. A cura del Club per l'Unesco di Caserta

CAPUA

PIAZZA DEI GIUDICI 9.00 e 16.00 – SULLA MOTO INSEGUENDO LA STORIA DELLA VIA APPIA – Raduno del Motoclub0032 da Capua a Santa Maria Capua Vetere fino a Caserta A cura di Motoclub0032/ Federazione Motociclista Italiana e le associazioni motocicliste partecipate al Motoclub 0032 – Meeting point: Piazza dei Giudici – Info: Enrico Santillo 335 5290842

PALAZZO MUNICIPALE – 10.00 e 12.00 – IL CARRO DEI COMICI. SCENE DALLA LUCILLA COSTANTE – Doppio turno di spettacolo per un percorso teatrale-culturale metafora di un viaggio mai interrotto, quello del teatro. – A cura dell'Associazione "La Mansarda-Teatro dell'Orco" Quota di partecipazione: 5,00 euro – Info: Roberta Sandias 339 8085602

CATTEDRALE DI CAPUA – 10.00-11.00 – LE VIE DELLA BELLEZZA DI CAPUA SACRA – Visita itinerante in collaborazione con la commissione Capua Sacra e il Comune di Capua A cura di Damusa Aps – Quota di partecipazione: 5,00 euro – Info: Marianna Apuleo 333 2493305

MONUMENTO AL PLACITO – CHIESA S. SALVATORE A CORTE – 10.00-13.00 – CAMMINO SULL'APPIA DAL MONUMENTO DEL PLACITO – Passeggiata su corso Appio tra chiese e palazzi, ballate e tammurriate del maestro Lello Traisci e visita guidata al Museo Campano (ultimo ingresso ore 12.00) – in collaborazione col Museo Campano e Associazione Piazze del Sapere A cura di Touring Club Italiano, CdT Terra di Lavoro e TCI Aperti per Voi Quota di partecipazione: 5,00 euro – Info: Annamaria Troili 347 3737037

SAN TAMMARO

REAL SITO DI CARDITELLO – 00-18.30 – CARDITELLO BABY – Nella “Giornata nazionale del Camminare” eventi per bambini e famiglie sul tema della salute, della sana alimentazione ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 APERTURA REAL SITO DI CARDITELLO CON VISITE GUIDATE – ore 11.00 e ore 16.30 – IL REGNO DI GIUSTOPESO, favola animata e talk sul tema dell’obesità infantile – a cura dell’Associazione culturale NarteA Omaggio per bambini a cura di Coldiretti Caserta – Quote di partecipazione: costo favola animata 5,00 euro; costo favola animata + CardiPony 8,00 euro Info: 339 6861632 – prenotazione@fondazionecarditello.org – Info e prenotazioni obbligatorie visite guidate: 339 7020849 – 333 3152415

Programma completo – Appia Day 2020

