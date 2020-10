Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 9 all’11 ottobre 2020

Tanti eventi, cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare gratuitamente nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida agli oltre 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del fine settimana cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 9 all’11 ottobre 2020, con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi saranno rimodulati per la nuova ordinanza regionale.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Apertura straordinaria e gratuita del complesso monumentale dei Girolamini di Napoli

Domenica 11 ottobre 2020 in occasione della giornata Domenica di carta, organizzata per conoscere il ricco patrimonio librario e documentale nazionale la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini organizza una apertura straordinaria del sito dalle 9.30 alle 12.30. Apertura gratuita dei Girolamini

Domenica di Carta: ingressi e visite guidate a 2 Biblioteche storiche di Napoli

Il giorno 11 ottobre 2020 è la Domenica di Carta, che prevede l’apertura straordinaria di archivi e biblioteche statali per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale conservato in splendidi luoghi della cultura. Visite gratuite alla Biblioteca Universitaria e alla Biblioteca Nazionale Visite a 2 Biblioteche storiche di Napoli

Magie e Incanti: Serate speciali nei luoghi più belli di Napoli

Anche nei mesi di settembre e ottobre 2020 si terranno gli incontri gratuiti di “I luoghi di Napoli: magie e incanti” organizzato dalla Fondazione Premio Napoli che ci porteranno in alcuni dei luoghi più belli e significativi della città di Napoli. i prossimi incontri: Giovedì 8 ottobre ore 19:30- Chiostro grande dei Girolamini – “Libero di nome e di fatto: in ricordo di Bovio” Magie e Incanti

Apertura straordinaria e gratuita dell’Archivio di Stato di Napoli

In occasione della Domenica di Carta del giorno 11 ottobre 2020 anche l’Archivio di Stato di Napoli effettuerà un’apertura straordinaria delle sede storica per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale conservato in questi splendidi luoghi della cultura. Apertura degli Archivi di Stato

Aperture serali a 2 € del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Prezzo 2 euro – Da giovedì 1° ottobre e fino a giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 20, il MANN di Napoli effettuerà delle speciali aperture serali al prezzo super speciale di 2 euro. Per tutto il mese di ottobre ci saranno anche quattro concerti del Festival Barocco Napoletano che si potranno ascoltare gratuitamente Aperture serali al MANN

Visite guidate gratuite a Napoli alle Terme Romane di Via Terracina

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 sarà visitabile in sicurezza e gratuitamente il complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina gestite dai volontari del GAN, il Gruppo archeologico napoletano. Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Manga Made in Italy alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli

Dal 29 settembre al 31 ottobre 2020 negli spazi di FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli si terrà la mostra Manga made in Italy organizzata dal Comicon nell’ambito del programma COMICON EXTRA. In mostra alcune fra le più iconiche esperienze di fumetti fortemente ispirati ai manga. Manga Made in Italy

Festival Barocco Napoletano gratuito al MANN

Riparte il Festival del Barocco Napoletano, la serie di concerti gratuiti, in occasione delle aperture serali del giovedì al MANN. Si paga solo 2 euro e si può anche visitare il Museo Nazionale. Prossimo 8 ottobre 2020 Festival Barocco Napoletano

Settimana del Pianeta Terra 2020 a Napoli: eventi al Pausilypon ed a Oplontis

Un festival scientifico che propone interessanti eventi e visite guidate alla Grotta di Seiano con il Parco Archeologico di Pausilypon e la splendida Villa di Poppea agli scavi di Oplontis che si svolgerà dal 4 all’11 ottobre 2020 in tutta Italia, ed anche in Campania, la “Settimana del Pianeta Terra”

Laboratori di Architettura gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Ripartono per la quinta edizione, i Laboratori MeLe Progetto “Un ponte verso l’architettura!” basati su temi legati all’architettura e ispirati alla mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, Prossimo 11 Ottobre 2020 – Architettura danzante Laboratori di Architettura gratuiti per bambini

Incontri con gli scrittori e gli autori in piazza al Vomero

Continuano anche per questa settimana all’aperto, ( o al chiuso in caso di pioggia) gli appuntamenti al Vomero a Piazza Fuga, con scrittori e autori, tutti “in sicurezza” organizzati dalla Libreria Io Ci Sto. Presentazioni di libri e incontri all’aperto in piazzetta e in piena sicurezza, con posti a sedere. Libreria Io Ci Sto

6 Spettacoli gratuiti del Teatro dei Burattini nel Real Bosco di Capodimonte

Sei spettacoli gratuiti, dal 26 settembre al 31 ottobre 2020, del piccolo grande teatro di Roberto Vernetti si terranno per le prossime giornate di sabato nei giardini del Real Bosco di Capodimonte. Prossimo 10 ottobre Teatro dei Burattini a Capodimonte

Da vedere un murales di Jorit dedicato a Nino d’Angelo a San Pietro a Patierno

Un’altra grande e bella opera di Jorit nelle strade di Napoli, stavolta dedicata a Nino D’Angelo e realizzata a San Pietro a Patierno, il quartiere dove il cantante è nato e cresciuto. murales di Jorit dedicato a Nino d’Angelo

Almost Home: la casa dell’attivista Rosa Parks a Palazzo Reale di Napoli

Entrata libera a Palazzo Reale di Napoli per “The Rosa Parks House Project” di Ryan Mendoza. Nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale si potrà vedere la casa dell’attivista afroamericana Rosa Parks, che nel 1955 diventò il simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani Almost Home

Da Scugnizzi a Marinaretti: mostra gratuita nell’ex Base Nato di Bagnoli

Una interessante mostra foto-documentaria gratuita sarà visibile fino ad ottobre nel Parco S. Laise (ex area Nato di Bagnoli). La mostra ci racconta, attraverso fonti d’archivio con foto e documenti originali, il particolare esperimento educativo che ebbe luogo a Napoli tra il 1913 e il 1928 al fine di recuperare a una vita sana i cosiddetti scugnizzi, bambini e ragazzi di strada La nave scuola Caracciolo

Arriva a Napoli un servizio di monopattini elettrici tra Mergellina e piazza Garibaldi

0,20 cent al minuto – Saranno 900 e si potranno noleggiare con un costo di un euro per lo sblocco iniziale più 20 centesimi al minuto ma ci saranno anche abbonamenti mensili da circa 30 euro. Potranno circolare in una grande zona ben definita tra Mergellina, Lungomare, Pleniscito, Piazza Garibaldi. La mobilità sostenibile arriva anche a Napoli Servizio di monopattini elettrici

Una passeggiata per il parco della Villa Floridiana al Vomero

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere. Riapre Villa Floridiana

Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli

Anche gratis. Riapre al pubblico il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, uno dei posti più belli di Napoli. Come visitarlo e la storia di questo eccezionale luogo Parco archeologico del Pausilypon

Si visita gratis il Parco e Tomba di Virgilio

Ha riaperto gratis anche lo splendido Parco della Tomba di Virgilio a Piedigrotta con la crypta Neapolitana vicino la stazione di Mergellina, Riaprono gratis i giardini

Aperto gratuitamente al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON POCHI EURO A NAPOLI

Weekend di ottobre sotto le stelle con passeggiate notturne nel Parco Archeologico di Pompei

Prezzo 6 euro – Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi e il 14 novembre per la Notte dei Musei tutti i venerdì e sabato sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne nel grande Parco archeologico di Pompei. Per questo evento il sito riaprirà le porte dalle ore 20,00 alle 23,00, con ultimo ingresso alle ore 22,00. Ingresso 6 euro. Prossime aperture 9 e 10 ottobre Sotto le stelle a Pompei

Notte nei Musei: Aperture notturne alla Villa di Poppea a Oplontis, alla Reggia di Quisisana e a Villa Regina a 3 euro

Prezzo 3 euro – Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi e il 14 novembre per la Notte dei Musei sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne in tre straordinari siti archeologici vesuviani tutti i venerdì e sabato sera a soli 3 euro, Prossime aperture 9 e 10 ottobre Siti vesuviani aperti di sera

Autunno in Pineta: spettacoli e laboratori per bambini alla Mostra d’Oltremare

Prezzo 5 euro – Da sabato 19 settembre a domenica 1 novembre 2020 a Napoli torna il Teatro dei Piccoli presso la Mostra d’Oltremare con Autunno in Pineta, una bella rassegna di spettacoli e laboratori per l’infanzia e la famiglia. Prossimi Sabato 10 e domenica 11 ottobre vari spettacoli Autunno in Pineta

Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli

Prezzo 6 euro Ritornano le visite guidate gratuite, pagando solo il costo del biglietto d’ingresso, per conoscere con un esperto le meraviglie del Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli. Prossime sabato 10 ottobre 2020 con tre visite. Visite a Donnaregina.

Apre il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare

Prezzo 6 euro – Inaugurato da pochi giorni il nuovo Museo di Stabiae a Castellammare di Stabia in cui sono state esposte, dopo 23 anni, le raccolte dell’ex Antiquarium stabiano il Museo Archeologico di Stabiae

Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera: una mostra da non perdere a Palazzo Zevallos Stigliano

Prezzo 5 euro-gratis clienti Intesa Banco Napoli – A Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, dal 25 settembre 2020 al 24 gennaio 2021 si terrà la mostra Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera. Una mostra bella e originale che presenta più di settanta opere, tra dipinti, sculture, gioielli e manifatture varie, e che ci consente di conoscere la diffusione del Liberty a Napoli nel periodo che va dal 1889 al 1915. Napoli Liberty.

Ricominciano le Visite Guidate al Teatro di San Carlo a Napoli

Prezzo 7 euro – Il Teatro di San Carlo a Napoli dal 15 luglio 2020 apre di nuovo alle visite guidate tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 con visite organizzate in sette turni giornalieri Visite guidate al San Carlo

Senso Viviani: una mostra e tanti eventi nella Chiesa delle Anime del Purgatorio

Prezzo 6 euro – A 70 anni dalla scomparsa dei Raffaele Viviani, avvenuta nel 1950 una mostra e tanti eventi di poesia e musica rendono omaggio al grande drammaturgo, attore, poeta e regista napoletano nella Chiesa delle Anime del Purgatorio ad Arco in via tribunali a Napoli. Senso Viviani

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre tutti i giorni con biglietti a soli 5 euro

Prezzo max 5 euro – Dall’8 agosto è visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli a soli 5 euro,. Potremo così ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, Il Museo del Tesoro di San Gennaro a soli 5 euro

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS O A POCHI EURO IN CAMPANIA

Aperture notturne ad 1 € dei siti archeologici di Paestum e Velia con spettacoli e altro

Anche i due straordinari siti dal Parco Archeologico di Paestum e Velia saranno aperti di notte per 20 sere da ottobre a dicembre, a partire da venerdì 2 ottobre 2020, con tanti eventi, percorsi tematici e tanti altro con biglietto a € 1,00 dai 18 anni in su. Prossime aperture 10 Ottobre Aperture notturne ad 1 € a Paestum e Velia

Apertura straordinaria degli Archivi di Stato dei capoluoghi di provincia in Campania

In occasione della Domenica di Carta del giorno 11 ottobre 2020 anche gli Archivi di Stato di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento effettueranno un’apertura straordinaria delle loro storiche sedi per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale conservato in questi splendidi luoghi della cultura. Apertura degli Archivi di Stato

Social World Film Festival 2020: cinema, eventi ed incontri a Vico Equense

Da martedì 6 a domenica 11 ottobre 2020 si terrà a Vico Equense il Social World Film Festival, la grande Mostra Internazionale del Cinema Sociale. Social World Film Festival 2020 a Vico Equense

Cantine aperte in vendemmia in Campania con passeggiate in vigna e eventi speciali

Alcuni eventi a pagamento – Anche quest’anno per tutto ottobre alcune aziende vitivinicole e cantine saranno aperte nei weekend per accogliere con lo straordinario profumo delle uve e del mosto gli enoappassionati. Eventi anche in questo weekend Cantine aperte in vendemmia

Positano Mare, Sole e Cultura: la rassegna letteraria nei luoghi più belli di Positano

Torna a Positano dal 28 agosto al 12 dicembre 2020 “Positano Mare, Sole e Cultura”, la rassegna, presieduta da Aldo Grasso che è inclusa anche tra “Le Città del Libro” dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Positano Mare, Sole e Cultura

Notte nei Musei: Aperture notturne alla Villa di Poppea a Oplontis, alla Reggia di Quisisana e a Villa Regina a 3 euro

Prezzo 3 Euro – Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi e il 14 novembre per la Notte dei Musei sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne in tre straordinari siti archeologici vesuviani tutti i venerdì e sabato sera a soli 3 euro, Siti vesuviani aperti di sera

La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano a Pellezzano

Si terrà a Pellezzano fino all’11 ottobre, in provincia di Salerno, nelle cui vicinanze Ugo Marano nacque nel 1943, la mostra gratuita La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano che vuole rendere omaggio al Maestro , a quasi dieci anni dalla sua scomparsa, Ugo Marano. Nel Complesso Monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano cinque artisti di spessore quali Paolo Bini, Antonio Buonfiglio, Christian Leperino, Ivano Troisi e Federica D’Ambrosio renderanno omaggio al Maestro Ugo Marano, attraverso le loro opere. La Casa dell’Angelo

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis in costiera Sorrentina

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Apre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

Costo 3 euro – La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata