Domenica di Carta: Apertura straordinaria e gratuita dell’Archivio di Stato di Napoli e di altri archivi della Campania

Anche lo straordinario Archivio di Stato di Napoli ed altri Archivi di Stato in altri capoluogo di provincia in Campania aderiscono alla Domenica di Carta con eventi gratuiti per far conoscere il loro ricco patrimonio librario e documentale.

In occasione della Domenica di Carta del giorno 11 ottobre 2020 anche l’Archivio di Stato di Napoli e gli altri Archivi di Stato di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento effettueranno un’apertura straordinaria delle loro storiche sedi per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale conservato in questi splendidi luoghi della cultura.

Potremo vedere mostre specifiche e scoprire luoghi di eccezionale valore storico e artistico con anche visite guidate, incontri e tanto altro ospitati in straordinari palazzi e monumenti.

A Napoli e in Campania ci saranno eventi e visite guidate allo straordinario Archivio di Stato di Napoli, nel centro storico della città e poi agli altri Archivi di Stato di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Gli eventi sono gratuiti salvo diversa indicazione.

Domenica di Carta nell’Archivio Storico di Napoli

Archivio di Stato di Napoli – In collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli il giorno 11 ottobre presso l’archivio di stato di Napoli ci sarà un’apertura speciale per la Domenica di Carta 2020 con una giornata di divulgazione sul tema Le arti sanitarie: luoghi, professioni e cure. Nella sala Filangieri saranno esposti documenti dell’archivio e oggetti sanitari di proprietà del museo. La mostra, articolata in un percorso che darà informazioni e suggestioni su alcuni aspetti dell’organizzazione sanitaria, delle pratiche e delle professioni mediche nel Regno di Napoli e delle due Sicilie, presenterà strumenti del mestiere, farmacopea, statuti professionali, luoghi della cura.

Alle 10,30 la direttrice dell’Archivio, Candida Carrino, converserà con Gennaro Rispoli, medico chirurgo, direttore del Museo delle arti sanitarie, del suo libro Scienza carità arte negli antichi ospedali d’Italia: una carrellata sui luoghi di cura della penisola, con le loro medicherie, farmacie e sale operatorie, ma anche biblioteche e archivi annessi che ne contengono la memoria storica. Le visite guidate alla mostra saranno svolte dal personale dell’Archivio e dai volontari del Museo delle arti sanitarie. L’accesso all’Archivio e la visita alla mostra saranno liberi e gratuiti e saranno gestiti nel rispetto della normativa anti Covid-19 . L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle 13.00. Maggiori informazioni

Domenica di Carta negli altri Archivi Storici della Campania

Archivio di Stato di Salerno – In occasione della Domenica di Carta dell’11 ottobre 2020, l’Archivio di Stato di Salerno allestirà un percorso documentario relativo alla valorizzazione del patrimonio archivistico riguardante la storia delle epidemie, le relative misure di contenimento e le istituzioni ospedaliere presso la Cappella di San Ludovico dalle 9,30-13,30 e dalle 16 alle 20 Maggiori informazioni Tel. 089 225044

In occasione della Domenica di Carta dell’11 ottobre 2020, l’Archivio di Stato di Salerno allestirà un percorso documentario relativo alla valorizzazione del patrimonio archivistico riguardante la storia delle epidemie, le relative misure di contenimento e le istituzioni ospedaliere presso la Cappella di San Ludovico dalle 9,30-13,30 e dalle 16 alle 20 Archivio di Stato di Caserta – Visita alla mostra “ La fermezza e la grazia. Economia e società in tempo di pandemia.” in occasione della Domenica di Carta 2020 – 11 ottobre 2020 dalle 9 – 13. Il titolo della mostra si ispira a un celebre passo del romanzo di Thomas Mann “La morte a Venezia”. La mostra intende concentrarsi sulla resistenza quasi stoica delle popolazioni di Terra di Lavoro, che pur tra timori e difficoltà continua la propria esistenza. Sede piazza Carlo di Borbone – Reggia di Caserta I cortile lato est L’ingresso è su prenotazione obbligatoria. Per prenotare è necessario inviare mail con i propri dati, numero telefonico e l’apposito MODULO (che trovate sul link di seguito) all’indirizzo as-ce@beniculturali.it con oggetto “Prenotazione mostra”. Maggiori informazioni

Visita alla mostra La fermezza e la grazia. Economia e società in tempo di pandemia.” in occasione della Domenica di Carta 2020 – 11 ottobre 2020 dalle 9 – 13. Il titolo della mostra si ispira a un celebre passo del romanzo di Thomas Mann “La morte a Venezia”. La mostra intende concentrarsi sulla resistenza quasi stoica delle popolazioni di Terra di Lavoro, che pur tra timori e difficoltà continua la propria esistenza. Sede piazza Carlo di Borbone – Reggia di Caserta I cortile lato est L’ingresso è su prenotazione obbligatoria. Per prenotare è necessario inviare mail con i propri dati, numero telefonico e l’apposito MODULO (che trovate sul link di seguito) all’indirizzo as-ce@beniculturali.it con oggetto “Prenotazione mostra”. Archivio di Stato di Benevento – Anche l’Archivio di Stato di Benevento partecipa al progetto di apertura straordinaria delle Biblioteche e degli Archivi di Stato, promosso dal MiBACT per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio conservato. Domenica 11 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 sarà possibile visitare la mostra documentaria “La medicina del Sannio al tempo delle epidemie. Inoltre Sabato 10 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 sarà inaugurata la mostra fotografica Nicola Ciletti fotografo. Capolavori inediti scritti con la luce. Seguirà il premio Nicola Ciletti per la didattica della fotografia in Italia. Maggiori informazioni

Anche l’Archivio di Stato di Benevento partecipa al progetto di apertura straordinaria delle Biblioteche e degli Archivi di Stato, promosso dal MiBACT per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio conservato. Domenica 11 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 sarà possibile visitare la mostra documentaria “La medicina del Sannio al tempo delle epidemie. Inoltre Sabato 10 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 sarà inaugurata la mostra fotografica Nicola Ciletti fotografo. Capolavori inediti scritti con la luce. Seguirà il premio Nicola Ciletti per la didattica della fotografia in Italia. Archivio di Stato di Avellino Per le “Domenica di carta”, che si terrà domenica 11 ottobre 2020 ci sarà un’apertura straordinaria negli orari 9:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00. Sarà visitabile una mostra dal titolo “VIRUS: speranze ed opportunità in tempi difficili. Le epidemie e la salute pubblica nei documenti dell’Archivio di Stato di Avellino” che racconterà, attraverso documenti e fotografie, i contagi verificatisi in provincia a partire dalla sifilide nel XVI secolo, passando per la terribile peste del 1656, fino al colera, al tifo e alla malaria che flagellarono il territorio per tutto il XIX secolo ed oltre, evidenziando le misure di prevenzione e contenimento adottate dai governi e la risposta resiliente della popolazione. Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata