Domenica di Carta: ingressi e visite guidate a due Biblioteche storiche di Napoli

Una giornata particolare per conoscere il ricco patrimonio librario e documentale nazionale, che, al pari del patrimonio storico artistico, è un'eccellenza del nostro Paese.

Il giorno 11 ottobre 2020 è la Domenica di Carta, l’iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che prevede l’apertura straordinaria di archivi e biblioteche statali per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale conservato in splendidi luoghi della cultura.

Si potranno visitare e scoprire luoghi eccezionale valore storico e artistico che organizzeranno mostre, visite guidate, incontri, proiezioni e spettacoli ospitati, la maggior parte delle volte in straordinari palazzi e monumenti.

A Napoli e in Campania ci saranno eventi e visite guidate quasi sempre gratuite, alle biblioteche e agli archivi di stato. Vi parliamo di seguito di due eventi da non perdere in due storiche Bibioteche napoletane: La Biblioteca Nazionale di Napoli a Palazzo Reale e la Biblioteca Universitaria della Federico II.

Domenica di carta 2020 – Biblioteca Nazionale di Napoli

Domenica 11 ottobre 2020 dalle ore 10-14 ci sarà un’apertura straordinaria della Biblioteca Nazionale di Napoli. L’ultima visita sarà alle 13.30 e l’ingresso sarà libero su prenotazione obbligatoria. La Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, apre al pubblico i prestigiosi spazi nel Palazzo Reale e i visitatori potranno accedere a vari ambienti quali il grande Salone di Lettura alla Sezione napoletana, all’esposizione allestita in Sala Rari con preziosi manoscritti, pregiate incisioni, codici di straordinaria fattura e testi rari. Eccezionalmente ci si potrà affacciare sulle terrazze della Biblioteca prospicienti il mare, con vista sul golfo di Napoli. Poi, uscendo nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, si potrà accedere al Laboratorio di Restauro della Biblioteca. Le visite saranno in sicurezza, con mascherine e distanziamento e organizzate in piccoli gruppi, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (ultima visita ore 13.30), Prenotazione obbligatoria e informazioni

Domenica di carta 2020 – Biblioteca Universitaria della Federico II di Napoli

A Napoli, in occasione dell’evento nazionale Domenica di carta domenica 11 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00, la Biblioteca Universitaria di Napoli di Via Giovanni Paladino, 39, aprirà le sue porte per una visita guidata al Cortile delle statue, al Loggiato Monumentale e allo storico Salone di lettura intitolato a Maria Giuseppina Castellano Lanzara. Nel rispetto delle normative di sicurezza verranno effettuate due visite guidate di un’ora ciascuna, per due gruppi di 10 persone, ben distanziate tra loro, che dovranno prenotarsi inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it. La visita del primo gruppo partirà alle ore 9,30 e la seconda alle ore 11,00. Prenotazione obbligatoria e informazioni

