Social World Film Festival 2020: cinema, eventi ed incontri a Vico Equense

Edizione speciale a Vico Equense del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, tutto in sicurezza e con prenotazioni per partecipare agli eventi e agli incontri

Da martedì 6 a domenica 11 ottobre 2020 si terrà a Vico Equense il Social World Film Festival, la grande Mostra Internazionale del Cinema Sociale diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo.

Naturalmente, sarà un’edizione particolare, con eventi che si terranno tutti in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative attuale sia in presenza che online. Non mancheranno sei giorni di proiezioni, mostre, incontri, eventi dedicati al cinema sociale, quello che ci fa riflettere.

Arrivate e selezionate ben 450 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 20 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 46 paesi dei 5 continenti, per 12.600 minuti di programmazione.

Madrina dell’evento sarà Gaia Girace, la Lila della serie “L’Amica Geniale”, che dopo il successo planetario torna nella sua città natale.

Incontri con gli attori e registi al Castello Giusso

Per partecipare agli eventi si dovrà effettuare la prenotazione obbligatoria per accedere alla sede del Social World Film Festival e si potranno incontrare, ogni sera, i vari personaggi e protagonisti del piccolo e del grande schermo.

Prevista al Social World Film Festival la presenza di Thomas Arana (10 ottobre) e di Vittorio Storaro (6 ottobre) e Mario Martone (11 ottobre), entrambi in collegamento. A Vico Equense ci saranno poi tanti gli ospiti internazionali e interpreti di grandi serie Netflix ma anche attrici italiane come Cristina Donadio (6 ottobre), Nancy Brilli (8 ottobre) e Ludovica Nasti (11 ottobre).

Non mancherà una mostra fotografica “Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano” al Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina in Corso Filangieri, 98 e poi nelle vetrine dei negozi ci saranno tante foto dei protagonisti della cinematografia italiana ed internazionale ospiti delle prime dieci edizioni del festival.

I film in proiezione e gli eventi al Social World Film Festival a Vico Equense

Seguendo il tema dell’anno che è “Emozioni” ci saranno tante proiezioni di film al Social World Film Festival iniziando da “L’immortale” di Marco D’Amore (ore 21 del 6 ottobre) nella Sala Bertolucci del Castello Giusso e poi “18 regali” di Francesco Amato (7 ottobre), “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone (8 ottobre), “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio (9 ottobre), “La partita” di Francesco Carnesecchi. Tutti gli eventi si potranno anche seguire online dalla piattaforma ufficiale.

Poi al Social World Film Festival dirette quotidiane sui social network, workshop, in collaborazione con l’Università del Cinema, laboratori aperti per la realizzazione di podcast e tanto altro per un evento che non sarà solo una rassegna cinematografica, ma un momento di aggregazione culturale e sociale per giovani unico nel suo genere, un’esperienza di cooperazione e integrazione, un format cinematografico di denuncia e riflessione.

Per le modalità di partecipazione alle attività del festival e tutte le altre info consultare il sito ufficiale del Social World Film Festival.