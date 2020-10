Aperture serali della Reggia di Caserta: eventi e iniziative speciali

Anche la Reggia di Caserta darà il via ad eventi speciali e serali da ottobre fino a dicembre 2020 e lo fa a partire da lunedì 5 ottobre con una giornata tutta dedicata ai bambini

La Reggia di Caserta ha presentato in questi giorni una serie di iniziative che si terranno da ottobre fino a dicembre con tre mesi di eventi e aperture speciali al pubblico, Un programma interessante che però dovrà essere di volta in volta verificato nei giorni indicati vista l’emergenza in corso.

Per questi motivi i dettagli di tutte le iniziative (orari, contingentamento e modalità di accesso) dovranno essere controllati sul sito ufficiale per avere tutti gli aggiornamenti.

Una giusta cautela che non ha impedito alla Reggia di Caserta di preparare tante interessanti iniziative come quella di lunedì 5 Ottobre 2020 che si chiama Coltiviamo il Museo! Horticultura, con focus tematici e laboratori per bambini.

Le aperture serali e quelle speciali

I biglietti per la Reggia sono vendibili solo online, acquistali su TicketOne

Non mancheranno gli appuntamenti serali a pochi euro cominciando da quello del 14 Novembre con la Notte dei Musei e quella del 23 Novembre in occasione dei 40 anni dal terremoto dell’Irpinia con anche visite guidate alla collezione Terrae Motus.

Poi altre aperture serali il 27 e 28 Novembre per la Notte europea dei ricercatori con anche osservazioni e workshop al Cannocchiale. Chiudono questa serie di interessanti iniziative le aperture speciali del 8, 22 e 29 Dicembre, delle aperture straordinarie di martedì con iniziative natalizie e visite agli Appartamenti Reali e al Parco Reale.

Comunque la Reggia di Caserta è aperta tutti i giorni escluso il martedì dalle 9:30 alle 19:30 e già c’è la possibilità di visitare gli Appartamenti Reali a partire dalle ore 17 con un biglietto speciale serale di soli € 3,00.

Il calendario delle nuove iniziative della Reggia di Caserta

5 ottobre | Coltiviamo il Museo! Horticultura

30/19.00 Sala adiacente al Presepe/Appartamenti Reali – La fattoria reale di Carditello/Focus tematici

00/11.30 Sala Incontri d’arte/Appartamenti Reali – Horticultura – I bambini coltivano il Museo/Presentazione del progetto

30/16.30 Castelluccia/ Parco Reale – Visite accompagnate

00/19.00 Punto Accoglienza/Ex Quadreria nel secondo Cortile – Laboratori didattici per bambini

Per tutti i bambini merenda bio alla caffetteria Daman a partire dalle 15.00 (al costo di 2 euro)

​Iniziativa con costo ordinario del biglietto ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030 “Salute e benessere”, “Istruzione di qualità”, “Città e comunità sostenibili”, “Consumo e produzione responsabili”, “La vita sulla Terra”, “Partnership per gli obiettivi”.

14 novembre | Notte dei Musei – Apertura serale

Appartamenti Reali – Visite accompagnate e focus tematici – L’iniziativa è ispirata all’obiettivo dell’Agenda 2030 “Istruzione di qualità”.

23 novembre | 40 anni dal terremoto dell’Irpinia – Apertura serale

Appartamenti Reali – Nel quarantennale del terremoto che colpì la Campania e la Basilicata nel 1980, alcune opere della collezione Terrae Motussaranno disposte lungo il percorso museale degli Appartamenti Reali. L’iniziativa è ispirata all’obiettivo dell’Agenda 2030 “Istruzione di qualità”.

27/28 novembre | Notte europea dei ricercatori – Apertura serale e workshop

Cannocchiale e Appartamenti Reali – La Reggia di Caserta, come ogni anno, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta, aderisce all’iniziativa con l’apertura straordinaria notturna il 27 novembre e con un workshoop il 28 novembre. L’iniziativa è ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030 “Istruzione di qualità” e “Partnership per gli obiettivi”

​8, 22 e 29 dicembre | Aperture straordinarie di martedì

Iniziative natalizie agli Appartamenti Reali e al Parco Reale – ​Il Museo, per rispondere alle esigenze dei visitatori e del territorio, nel periodo natalizio, ha disposto l’apertura straordinaria in tre martedì del mese (giorno di chiusura settimanale). La Reggia di Caserta, quindi, martedì 8, 22 e 29 dicembre sarà aperta al pubblico. L’iniziativa è ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030 “Istruzione di qualità” e “Partnership per gli obiettivi”.​​​

Attenzione la vendita di Biglietti in sede è sospesa: il biglietto/prenotazione è acquistabile solo online