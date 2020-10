Trekking in Vigna: in treno storico con l’Irpinia Express

Una bella giornata tra vendemmia e trekking, viaggiando su un treno storico per raggiungere Lapio e le sue vigne del Fiano, dove scopriremo i sapori, gli odori, e i colori delle colline irpine

Domenica 4 ottobre 2020 si terrà una giornata speciale per raggiungere i vigneti di Lapio, in Irpinia, in treno storico con l’Irpinia Express.

Una giornata tra vendemmia e trekking, viaggiando su un treno storico in una particolare domenica d’autunno, per raggiungere Lapio e le sue vigne del Fiano dove scopriremo i sapori, gli odori, e i colori delle verdi colline irpine da esplorare.

La passeggiata si terrà in un periodo in cui la natura esprime momenti particolari che potremo godere assieme a tante tante attività legate al culto del vino e della vendemmia, ma non solo.

L’evento è organizzato dall’Associazione InLocoMotivi-Irpinia Express e gli organizzatori promettono trekking in vigna per piccoli e adulti, pigiatura delle uve, attività di vendemmia, degustazione di vini.

Un programma ricco di cose da fare a Lapio che si raggiungerà con un treno storico delle FS.

Programma Irpinia Express del 4 ottobre 2020

7:40 – Partenza da Benevento

8:50 – Salita partecipanti e partenza stazione Avellino

10:15 – Arrivo alla stazione di Lapio – Spostamento in navetta ai vigneti

10:30 – Passeggiata nei vigneti

11:30 – Arrivo in cantina – degustazione vini (succhi per i bambini)

13:00 – Pranzo libero. ( È possibile pranzare a pagamento presso una delle strutture presenti al centro del borgo di Lapio, previa prenotazione)

15:30 – Visita al neo-restaurato Palazzo Filangieri

16:00 – Mercatino di Prodotti locali

18:00 – Trasferimento in navetta alla stazione di Lapio

18:30 – Partenza da Lapio

19:40 – Arrivo ad Avellino

19:40 – Arrivo a Benevento

Ristoranti a Pagamento a Lapio

APERIFIANO via Roma 21, Lapio 320 6921024

OFFICINA DEL GUSTO viale Sicilia 16, Lapio 3386908358

TEMPLA MENTIS via San Martino 42, Lapio 333 2873633

L’organizzazione avvisa tutti i viaggiatori che nei luoghi oggetto delle visite saranno previste e garantite tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

L’evento è organizzato dall’Associazione InLocoMotivi-Irpinia Express che propone il pacchetto ad un costo di €38 per Adulti dai 12 anni e di €19 per bambini da 4 a 12 anni (non compiuti). gratis fino a 4 anni.

Per Prenotazione obbligatoria, acquisto biglietti, informazioni sul programma e le misure di sicurezza contattare l’organizzazione Associazione InLocoMotivi-Irpinia Express

Evento ufficiale

Contatti telefonici – 3311085593

Indirizzo mail info@irpiniaexpress.it

