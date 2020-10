Il Teatro cerca Casa 2020: spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Riparte a Napoli e nelle vicinanze l’originale rassegna “Il Teatro cerca Casa” curata di Manlio Santanelli che propone spettacoli teatrali nei salotti di case private

Riprende l’originale rassegna Il Teatro cerca Casa curata di Manlio Santanelli, che ci propone veri spettacoli teatrali nei salotti delle case private di Napoli e delle vicinanze. Una rassegna molto particolare che negli anni ha avuto un grande successo di pubblico grazie alla qualità degli spettacoli e degli artisti che li interpretano.

Nei periodi passati si sono svolte infatti centinaia di rappresentazioni in oltre 250 salotti che hanno fatto da palcoscenico per questa originale iniziativa, coinvolgendo oltre 10.000 spettatori che hanno assistito a queste particolari performance teatrali in ospitali case private di Napoli e della Campania.

Si riparte con Kalèidos con Marina Bruno e Giuseppe Di Capua

E dopo la recente emergenza riprende, in sicurezza, anche il Teatro cerca Casa con un primo appuntamento che si terrà stavolta a Caserta.

Parliamo di Kalèidos con Marina Bruno (voce) e Giuseppe Di Capua (pianoforte) che saranno Sabato 3 ottobre 2020 alle ore 19.00 a Caserta.

Un concerto emozionante, una voce straordinaria, musicisti raffinati per atmosfere intense e toccanti. In un susseguirsi di stili diversi e momenti dal sapore teatrale, Kaléidos rapisce lo spettatore per trasportarlo nel mondo delle storie che racconta, oniriche o straripanti di energia.

Naturalmente per ogni spettacolo la prenotazione è obbligatoria poiché ci sono non troppi posti nei vari appartamenti. Ai prenotati saranno comunicati l’indirizzo esatto del luogo dove si svolgerà la rappresentazione e le modalità di partecipazione.

Vi terremo aggiornati sui prossimi appuntamenti che troverete nell’aggiornamento di questo articolo.

Per informazioni e prenotazioni a info@ilteatrocercacasa.it o sul sito ufficiale

